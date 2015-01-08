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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:55 BJT

《香港报摘》--信报1月8日

**头版头条**

--欧元区上月通胀按年下跌0.2%，继2009年后再度陷入通缩，而且物价今年大部分时间都可能下跌。市场憧憬欧洲央行最快本月落实全面量化宽松（QE），刺激欧美股市反弹，欧元再创九年新低，1.18美元重要关口岌岌可危。

**其他**

--恒大地产 去年超额完成目标，录得全年销售金额1,315.1亿元人民币新高。该公司将今年目标定为1,500亿元人民币，较去年增36.4%。

--东亚银行 前高级副总裁刘有为，涉嫌就信贷申请收受一名物业投资者合共约150万港元的利益，昨日被廉署落案起诉。

--从迪臣发展 分拆的迪臣建设 今日挂牌，该公司行政总裁姜国祥表示，现时有价值约12亿港元的合约在手，包括2.7亿港元司徒拔道项目，以及雅居乐 股东所有、金额约2亿港元的碧沙道项目。

--渣打集团 计划把马来西亚的人手削减11%，将在今年首季进行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 曾祥进)
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