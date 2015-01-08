《香港报摘》--信报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
**头版头条**
--欧元区上月通胀按年下跌0.2%，继2009年后再度陷入通缩，而且物价今年大部分时间都可能下跌。市场憧憬欧洲央行最快本月落实全面量化宽松（QE），刺激欧美股市反弹，欧元再创九年新低，1.18美元重要关口岌岌可危。
**其他**
--恒大地产 去年超额完成目标，录得全年销售金额1,315.1亿元人民币新高。该公司将今年目标定为1,500亿元人民币，较去年增36.4%。
--东亚银行 前高级副总裁刘有为，涉嫌就信贷申请收受一名物业投资者合共约150万港元的利益，昨日被廉署落案起诉。
--从迪臣发展 分拆的迪臣建设 今日挂牌，该公司行政总裁姜国祥表示，现时有价值约12亿港元的合约在手，包括2.7亿港元司徒拔道项目，以及雅居乐 股东所有、金额约2亿港元的碧沙道项目。
--渣打集团 计划把马来西亚的人手削减11%，将在今年首季进行。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。