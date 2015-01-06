《中国债市每日综述》新债结果拖累长债，密集IPO再临下周资金承压

* 现券收益率长端稍涨，曲线略陡峭化

* 国开行长债招标结果不佳

* 回购利率续走低，但资金预期谨慎IRS盘整

* 下周密集IPO和缴税叠加冲击，资金波动受关注

路透上海1月6日 - 中国银行间市场周二现券中短端平稳长端走弱，收益率曲线略显陡峭化，主要受国开行五期新债中的长债招标结果不佳影响；而尽管回购利率持续走低，由于短期资金预期偏谨慎，利率互换(IRS)变动有限。

交易员并指出，下周资金面将遭遇密集IPO和缴税的叠加冲击，出现波动在所难免，资金价格的回落势头恐受抑，此外短期政策面和消息面也较为平淡，现券因缺乏兴奋点，也暂难有走强动力。

“长的上了一些，就是因为国开(七年和10年品种)招的比较差，”上海一银行交易员称。

他谈到，短期内债市尚看不到明确方向，政策面没有更多动作，央行也没有进一步的表态，而下周流动性将面临IPO和缴税双重考验，资金面的不确定性较大。

国开行上午招标的一、三、五、七和10年期五期债，结果分别是3.8045%、3.85%、3.9830%、4.1513%和4.1392%。 与到期收益率曲线相比，一、三、五年结果偏低，而七年和10年略高且二者出现倒挂。

银行间固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述期限对应估值依次为3.9459%、3.9438%、4.0611%、4.0710%和4.0759%。

北京一银行交易员则谈到，前期收益率曲线一直都相当平坦，这样的情况肯定难以长期持续，而在市场预期偏谨慎的环境下，整体收益率缺乏向下的动力，长端相较于短端就更容易出现反弹。

现券方面，剩余期限约9.63年的国开行固息债140222券最新成交对应收益率 为4.07%，上日为4.05%。

国债期货主力合约TF1503 今日弱势震荡，收报96.536元人民币，较上日结算价跌0.032元或0.03%。

**资金泛滥局面略收敛**

银行间市场周二早盘回购利率 跌势不止，不过资金供给较前两日的泛滥局面略有收敛，新一轮新股IPO将于下周大规模登场，加之缴税也将于下周开始，其叠加影响将致资金再现波动。

交易员并指出，尽管目前跨新股发行周期的资金供给仍属充裕，但由于本轮IPO家数明显超过以往几轮，对流动性冲击的不可小视，短期资金面压力料逐渐加大。

“还是宽松，不过没有那么泛滥了，早上大家看到IPO的消息，都有些担心，目前看还好，14天出的还是蛮多的，”华东一银行交易员称。

她谈到，今日回购利率开盘水平实际上并不算低，但在充裕的资金供给推动下，盘中减点现象仍普遍，并拉动加权利率水平震荡下行，“七天(回购加权利率)比开盘又下了20多个(基)点。”

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。

而如果算上上轮IPO推迟到本周五发行的春秋航空和宁波高发，本轮IPO将有超过20家新股发行，其密集程度可见一斑。

上海一银行交易员并谈到，与此前几个月情况相似，缴税又与密集IPO同时来袭，其对资金面的短期冲击在所难免，如果届时波动过于剧烈，不排除央行再次通过定向手段予以支持。

中国央行公开市场逾一个月仍未进行任何操作。分析人士指出，随着节后备付资金逐步回流，银行间资金面重回充裕局面，回购利率继续回落，进一步降低短期央行操作必要，目前来看央行公开市场继续不作为的概率较大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,403.76亿元，较上日的8,310.40亿元续增；其中，隔夜品种成交8,053.74亿元，上日为6,434.52亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9564 3.1628 -20.64 8,053.74

七天 3.9650 4.3319 -36.69 1,817.84

14天 4.6855 4.9917 -30.62 394.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.6000 3.6750 -307.50 --

七天 3.3000 3.0550 +24.50 --

14天 4.6000 3.5050 +109.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0300 3.3000 -27.00 --

七天 4.0600 4.4900 -43.00 --

14天 4.9700 4.8000 +17.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0320 3.4210 -38.90 --

七天 4.2410 4.7250 -48.40 --

三个月 5.0770 5.1250 -4.80 --