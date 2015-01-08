《香港报摘》--经济日报1月8日

**头版头条**

--长达23个月楼花期的红磡“限尺盘”悦目获批预售，四市区细户盘短期争吸客；另20个月楼花期的将军澳峻滢II亦申请预售，区内逾3,400个单位随时出击。

**其他**

--佳兆业 否认破产重组后，最新困难是今日一笔债券的应付利息2,562.5万美元到期，若未能偿付或陷违约困境，债券持有人可进行清盘程序。

--内地时装股宝姿 宣布私有化计划，由董事陈汉杰及陈启泰持有的Bluestone Global以每股3港元价格，买入宝姿6.8%股份，总值约1.12亿港元，并按同等作价提出强制性要约，收购余下股份。

--联想 主席杨元庆表示，公司于智能手机业务上，有力挑战三星 及苹果 。分析指，不排除联想3-5年内出货量追近苹果，盈利关键是公司能否适应互联网电商模式。

--继工行 、中行 后，平保 昨亦宣布，赎回现于上交所挂牌、编号＂113005＂的一批A股可换股债券（内地称可转债）。券商估计，另一在二手市场交易活跃的民行 CB，亦将加入赎回行列。（完）

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