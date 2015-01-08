《香港报摘》--经济日报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
**头版头条**
--长达23个月楼花期的红磡“限尺盘”悦目获批预售，四市区细户盘短期争吸客；另20个月楼花期的将军澳峻滢II亦申请预售，区内逾3,400个单位随时出击。
**其他**
--佳兆业 否认破产重组后，最新困难是今日一笔债券的应付利息2,562.5万美元到期，若未能偿付或陷违约困境，债券持有人可进行清盘程序。
--内地时装股宝姿 宣布私有化计划，由董事陈汉杰及陈启泰持有的Bluestone Global以每股3港元价格，买入宝姿6.8%股份，总值约1.12亿港元，并按同等作价提出强制性要约，收购余下股份。
--联想 主席杨元庆表示，公司于智能手机业务上，有力挑战三星 及苹果 。分析指，不排除联想3-5年内出货量追近苹果，盈利关键是公司能否适应互联网电商模式。
--继工行 、中行 后，平保 昨亦宣布，赎回现于上交所挂牌、编号＂113005＂的一批A股可换股债券（内地称可转债）。券商估计，另一在二手市场交易活跃的民行 CB，亦将加入赎回行列。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (发稿 潘嘉玲；审校 梁慧仪/曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。