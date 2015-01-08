港报社评：政改讨论有空间，机不可失推普选--文汇报1月8日

特区政府昨日正式启动政改第二轮谘询。香港是法治社会，落实普选必须依法办事。严格按照基本法和人大决定的相关解释及决定，是落实普选不可动摇的宪制原则。事实上，在基本法和人大决定的框架下，特首普选制度还有较大的讨论空间。在人大决定框架下聚焦讨论特首普选的具体安排，可以使未来特首普选的提名以至普选过程更加公开、公正、透明，更加具有竞争性。社会各界应该积极参与第二轮谘询，共同努力促成一人一票选特首。

人大常委会的“8·31决定”为香港普选行政长官定下清晰明确的框架。

必须指出的是，全国人大常委会“8·31决定”具有宪制性的法律效力，其所确定的普选制度的基本框架必须遵守。

事实证明，政制发展必须建基于基本法和人大决定之上，否则将是“无根之木、无源之水”，不切实际，普选行政长官的目标亦只会是“镜中花、水中月”。

2017年“一人一票”普选行政长官，是中央、特区政府和广大香港市民的共同愿望。否决任何按照人大“8·31决定”而制定的政改方案。这等同剥夺香港500万合资格选民普选行政长官的权利和机会。有普选一定比没有普选好，有进步一定比原地踏步好。希望2017年实现行政长官普选是本港的主流民意，杯葛第二轮政改谘询，是对市民对香港不负责任。立法会议员都是民意代表，无论所属的政党或个人持甚么政治立场，最终都应顺应民意，抛弃党派偏见，支持政改方案通过，令香港能够把握今次推进政改向前的机会，成功落实普选，实现香港民主发展的历史性飞跃。(A05)

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