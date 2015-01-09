港报社评：香港事务谁说了算，应研议是否再界定--明报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
全国港澳研究会会长陈佐洱在北京举行的“香港青年问题、教育问题专题研讨会”上发言时，认为香港教育领域，包括教育局长及办学团体在发展过程中存在不少问题。类似陈佐洱点名批评特区政府，而且对领导的主要官员有问责之意，特区政府与官员应该怎样体待，值得关注和讨论。
今次占领行动，规模之大、卷入市民之多、历时之久，为本港历来仅见，特区政府和北京中央要全面了解、调查发生了什么事，然后以政策措施对应，不单有必要，也是负责任政府的应有之义。
陈佐洱指出香港在教育领域存在缺失，认为教育局及办学团体在发展过程中存在不少问题，他特别指出：“根据基本法，教育局局长要随时接受中央政府与香港社会的监督。”陈佐洱指出工作缺失在先，继而说中央政府随时监督教育局长，他却未有进一步解说，无法知道所说的中央政府与教育局长应该是怎样的工作关系，初步只能猜测个中是否蕴含问责之意。
教育局长是主要官员，由行政长官报请中央任命，教育局长不能说与中央政府完全无关，但是正如其他主要官员一样，都由特首直接领导，向特首负责，若中央政府随时监督主要官员（包括教育局长），则香港内部事务是否要重新定义？中央政府、特首与主要官员处于怎样领导和从属关系？看来也有必要阐释。
陈佐洱点评香港教育问题和教育局长，折射出一个问题，就是关于香港事务究竟谁说了算？
今时今日，中央处理香港事务，有需要重新研议是否恢复“谁说了算”机制。因此，“谁说了算”是香港需要中央协助解决的第一个问题。 (A06)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号