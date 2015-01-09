港报社评：香港事务谁说了算，应研议是否再界定--明报1月9日

全国港澳研究会会长陈佐洱在北京举行的“香港青年问题、教育问题专题研讨会”上发言时，认为香港教育领域，包括教育局长及办学团体在发展过程中存在不少问题。类似陈佐洱点名批评特区政府，而且对领导的主要官员有问责之意，特区政府与官员应该怎样体待，值得关注和讨论。

今次占领行动，规模之大、卷入市民之多、历时之久，为本港历来仅见，特区政府和北京中央要全面了解、调查发生了什么事，然后以政策措施对应，不单有必要，也是负责任政府的应有之义。

陈佐洱指出香港在教育领域存在缺失，认为教育局及办学团体在发展过程中存在不少问题，他特别指出：“根据基本法，教育局局长要随时接受中央政府与香港社会的监督。”陈佐洱指出工作缺失在先，继而说中央政府随时监督教育局长，他却未有进一步解说，无法知道所说的中央政府与教育局长应该是怎样的工作关系，初步只能猜测个中是否蕴含问责之意。

教育局长是主要官员，由行政长官报请中央任命，教育局长不能说与中央政府完全无关，但是正如其他主要官员一样，都由特首直接领导，向特首负责，若中央政府随时监督主要官员（包括教育局长），则香港内部事务是否要重新定义？中央政府、特首与主要官员处于怎样领导和从属关系？看来也有必要阐释。

陈佐洱点评香港教育问题和教育局长，折射出一个问题，就是关于香港事务究竟谁说了算？

今时今日，中央处理香港事务，有需要重新研议是否恢复“谁说了算”机制。因此，“谁说了算”是香港需要中央协助解决的第一个问题。 (A06)

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