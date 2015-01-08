港报社评：政改谘询莫杯葛，务实同觅出路--经济日报1月8日

港府昨启动第二轮政改谘询，泛民事先杯葛，有负议员职责，惟公众对谘询文件欠增进民主的实质方案，亦感失望。建制、泛民与各方须更积极提具体建议，以打破困局，促成政改。

平情而论，谘询文件非全无亮点，如在提名委员会的提名程序前，加入委员推荐阶段，在1,200名提委中最低获100人推荐便可“入闸”，让更广阔政治光谱的不同特首参选人可公开发表政纲、辩论政策，提升特首选举竞争性。惟要藉此打破政改僵局，实难乐观。

惟谘询文件却仅简单地指提委会组成可“适度调整”，却欠具体建议，连特首梁振英曾指可考虑将部分界别的“公司票”转作“个人票”的提议，谘询文件亦只字未提，港人难免失落。

且近日有学者提出如“白票守尾门”方案等，图在人大框架下寻求回旋空间，谘询文件对这些务实建议亦未见具体回应，港府与市民就政改争议的落差自难收窄。

若现时局面发展下去，通过政改机会将极渺茫，政制发展一旦原地踏步，政治争拗与撕裂恐更没完没了。

故各界应设法谋求出路，力阻政改触礁。泛民固不应杯葛，各方亦应更积极地在人大框架下提建议，供社会集思广益讨论。港府则有更大责任聆听，并向中央力争，如深思提委会组成民主化或考虑守尾门等方案，挪腾回旋空间。

如此才有望赢取港人尤其反对“袋住先”的市民回心转意，并形成更大民意力量促泛民支持政改。只有各方更积极提建议或反建议、港府更虚心聆听，才有机会为政改打开一綫生机。(A12)

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