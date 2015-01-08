港报财经评论：美元资产今年大赢家--信报1月8日

美元资产今年大赢家/习广思

国际油价周二晚继续急跌，纽约期油跌穿每桶48美元水平，布兰特期油也跌至50美元水平。油价跌势急且狠，看来不是单纯的供求因素，或涉及美元持续走强、世界经济走下坡、通缩持续等复杂市场预期因素。假如估计无错，美元资产今年将是波动市况的唯一赢家，美股短线调整，对后市毋须看得太淡。翻查资料，去年下半年以来的油价下跌浪，明显不是经济学上的供应与需求所能解释：2014年以来，石油供应未显着增加，虽然环球经济不景气或带来石油需求下降，但难以想像2014年下半年石油需求突然随油价急跌40%以上。

是供应和需求的预期改变了吗？有意见认为，美国页岩气的开发和特斯拉电动车的普及，导致原油需求预期下降。但页岩气开采已有多年历史，2007年后，页岩气产量开始井喷式增长，2014年产量增长并无显着不同。特斯拉2008年推出第一辆电动汽车，2010年在纳斯特上市，2012年逐步大量生产，假如Tesla预计油价会大泻，恐怕不会大举生产电动车，因此近年石油供应应没有太多变数。又有阴谋论认为，克里米亚事件激怒了西方世界，欧美国家试图通过油价下跌打击俄罗斯。要动用到如此难以佐证的阴谋论，根本无法以数据分析，更加无法证明欧美政府如何“推倒”油价。

反而，月前的OPEC会议连沙地石油官员亦放弃在言论上支持油价，可以视为油价好淡的分水岭，这反映产油国无意以减产去托油价。既然无减产因素支持油价回升，投资者们与对冲盘自然卖力出售期油合约，令期油价格愈跌愈急。原油市场上的期货投机行为，可能才是原油价格波动的主要因素。目前，原油期货成交量是实体原油成交量的数倍，对实体原油交易定价发挥着决定性影响力。OPEC向欧洲客户出口原油的价格，主要基于布兰特期货价格加权平均的定价公式得出，加上纽约期油均是以美元结算，强美元或催生了期油被推低的动力。(B01)

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美元强势，见好即收/苏子

踏入2015年后，美元顺利延续去年的强劲上升势头，本周美汇指数已见企稳在20周保历加通道的91.52顶部阻力以上波动，暂时仍未有任何见顶回落的迹象，这反映美元运行于非常强势的单边升市里，任何逆势策略只属于“偷鸡”的行为，即所赚取的只属蝇头小利。倘若在取得利润时未能果断获利平仓，最终一定会出现由赚小钱变成输大钱的惨况！由于美国的经济结构以内需为主，因此，强势美元其实有利美国的消费市场，加上油价大幅下跌，亦有利美国这个用油大国，故强势美元配合低油价所产生的效应，对美国经济只会产生利好作用，最终结果将会令到政府的税收增加。若从此角度来看，应可抵销了因联储局加息所带来的负面影响。

此外，由于目前美国利率处于零水平，一旦利率回升，并正式进入加息周期，代表普罗大众终于有利息收入了，息率仍是微不足道，但有总比没有好，而且这将产生正财富效应，对消费市场其实有正面的影响。近期美元如此强劲的上升势头，再配合强势美元及联储局加息对美经济亦有正面作用来看，这令人相信，美国有关当局亦乐见美元大幅走高。既然综合技术走势、基本面以至美国政府的态度亦对美元走势十分有利，因此，目前暂时不宜因为市场那么多人看好美元大方向而贸然应用相反理论的逆势策略。

对于那些喜欢采取逆势策略的汇市投资者而言，面对这种市况，即价位走势与市场情绪的单边市况，更要提防美元目前的强势极有可能仍处于起步阶段，换言之，即“有排未见顶”！原先预期，基于英国今年第四季有加息的机会，故相信英镑兑美元的走势会较为平稳。但近日英镑兑美元亦不能独善其身，昨天更迫近跌至接近月线保历加通道底部支持，暂时最低曾见1.5102美元，若顺利跌破此底部支持及1.50美元心理关口，更加突显美元只宜顺势买入的策略，故投资者不应对美元存有畏高症。而目前非美元货币中，却宜提防因美元兑日圆应升不升，日圆或会因利差交易拆仓而走高。(B12)

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