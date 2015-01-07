港报财经评论：中建筑中交，等回调收集--经济日报1月7日

中建筑中交，等回调收集/林瑞芬

美股周一急挫，令港股的升势被阻。恒指收报23,485，跌1%；国指收报11,990，跌1.8%；大市成交额1,147亿港元。恒指阻于24,200，回吐宜守稳23,000。美股老牛势，长升达六年，来到今年，正如上月底言，老态已露，今年纵有升幅也估计不多，其间看好的投资者难以造单边升市，好淡玩上落，较合何车！

总括美股受挫，是原油再挫，以及受希腊政治风险再现影响，这大多是过去式，非新的发酵利淡元素，暂且视美股藉口调整。这次希腊政治风险该不同于2012年，蔓延至其他国家甚至导致欧债危机重燃的风险很小。据中金公司的报告分析，目前的欧元区更为稳固。2012年欧债危机后，欧元区已建立了两道强有力的防火墙：统一银行监管（Single Supervisory Mechanism,SSM）和欧洲稳定基金（European Stability Mechanism,ESM）。在SSM机制下，欧元区123家重要银行（占欧元区所有银行总资产的82%）由欧央行统一监管，并实施统一的存款保证机制、统一的破产/救助机制，更严格的银行监管降低了债务危机蔓延至银行系统的风险。此外，希腊情况不及2012年恶劣，在经过两轮债务重组后，目前希腊超过80%的债务都由公共部门持有（主要是EFSF/ESM、IMF/ECB/EC的援助贷款），相对私人部门，公共部门抛售希腊债券并导致市场恐慌的可能性低。希腊今年2至3季度GDP连续两个季度同比正增长、经常帐户余额开始转为盈余。

标普500指数于去年底如拉牛上树式攀升，技术指标RSI呈顶背驰，现在回落，周一失守50天平均线2,039，后市或进一步回试至200天平均线1,960左右，尚算可接受。目前最主要盯着是美国的加息时间表，时间的快慢，最直接左右资金在股市的流向，市场预期仍以今年下半年开始为主；而通胀高低是主导关键元素。相对美股老牛态，A股小牛活力充沛反差大，上证昨收报3,351，微升0.03%，不为美股急挫所伤。上证去年第四季始一口气上冲，以将过往估值过残的大国企修正至正常水平，未到失常境况。当然不排除途中有波折，超买之后是回挫，但以国企已令投资者重拾信心下，未来的调整浪或以时间横行消化为主，去年10月以来上证升幅近1,000点回又1,000点的可能性不大，2,800左右是一个中期较强支持位。(B05)

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油价急挫，油股遭殃/余少文

油价急挫，外围走低，加上A股偏软，累及国企指数跌穿12,000点，支持位11,600点和11,000点。油价每况愈下，若然油价不反弹，油股要中国打救。国企指数昨日下跌，全日跌215点或1.8%，收报11,990点，成交额226亿港元，只有38%主板H股可以逆市上升，早前急升的南、北车系块板是国企重灾区，其中一个原因是中国南车 和中国北车 的H股股价日前较A股溢价高达30%，故H股下跌是预期之内，以便收窄差价；而红筹指数跌44点或1%，收报4,394点，成交额70亿港元。

若然国指调整，12,000点是短期支持位，昨日在这水平争持，再跌的支持位会是11,600点和11,000点，分别是20天和50天平均线附近。若然由10年低位10,097点上升至周一高位12,400点，以0.382倍和0.618倍调整分别是11,520点和10,977点，也跟11,,600点和11,000点相近，会是12,000点失守后的另两个支持位。当然，牛熊分界线会是最后防线。早前曾指出，2015年的一个注意事项，是商品价格熊市，如油价下跌，乐观是通胀可以下降，悲观是经济差而令石油需求下降，但悲观情绪往往是主导。尽管油价下跌，总认为涉及美国为首的美俄角力的政治副产品，也是早前估错国际油价跌至60美元可以反弹而未能反弹的原因之一，因为涉及政治考虑，油价可以低处未算低，对于油股而言当然是噩耗，但对航空股而言则是喜讯，看下航空公司会否下调燃油附加费！

由于纽约期油曾跌穿50美元，七个月内由高位计算，跌幅达55%，如从技术层面来看，短期随时反弹，80美元会是反弹阻力所在。随着油价熊市来临，将会是有反弹没有升幅，即今年有机会再跌穿50美元，乐观则在50美元上落。只是油价在50美元上落，也是石油股的噩梦。因为纽约期油在2008年至2009年，当时由08年高位140美元跌至42美元才见底弹，由于是急跌急升走势，故对石油股的平均实现油价没有太大影响；反而是油价在2004年至2005间在50美元附近上落时间较长，如作为参考，中国石油 盈利由700亿人民币至1,000亿人民币不等，中国石化 约400亿人民币，中国海洋石油 160亿人民币至250亿人民币，但这些盈利只是该三大油股2013年盈利的50%左右。(B06)

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