更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行间拆款交投偏冷转向短票取暖

* 短率持稳低位

* 拆款需求偏冷转向短票去化资金

* 关注明日273天期国库券标售结果 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。银行间资金调度人士称，提存期初资金情势较显宽松，惟拆款需求疲软难以去化过剩资金，转而积极承作短票，令拆款短率及短票利率双双处在低位，后续关注明日273天期国库券标售结果。

市场交易人士指出，尽管台币兑美元 仍趋弱在32元附近整理，部分外资略有汇出但不影响月初资金稳中偏松态势，目前银行间资金仍旧偏多惟需求不振，使短率暂难跳脱既有区间低位 。

〞没什么需求，钱都拆不出去。〞一家本地资金拆出方银行交易员说。

台湾央行周三将代财政部标售273天期国库券。路透调查显示，年底因素一过资金回复宽松态势，本期国库券决标贴现率料落在0.48-0.53%，较去年7月同天期国库券决标贴现率0.423%略走高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.385%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率区间在0.38-0.45%，上日在0.38-0.50%。

**短票以到期续作为主**

短票市场方面，票券商资调人士表示，月初发票量仍旧偏少，难以满足银行端踊跃买票需求，目前交投暂以到期续作为主，短票利率大致维持在现有区间低位。

有大型票券商近日引导银行承作跨农历年约60天期自保短票，现已有极少数银行愿意承作，交投利率落在0.63-0.64%，但也有票券商认为，现在承作跨农历年短票仍嫌早，中旬过后才会考虑承作。

〞银行钱多，大家都蛮积极买票。〞一票券交易员说。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.60-0.62%，同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，前日平均利率在0.712%。

台湾央行周二公布，共发行1,865亿台币存单。与今日存单到期金额1,866亿台币相较，存单发行余额减1亿。

本周央行存单到期总额为2兆73.1亿台币，余日落点分别为周三1,131.00亿、周四6,444.80亿及周五2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为97亿台币，累积超额准备为599亿台币、加计前期1%的超额准备为2,728亿台币。

**RP利率续处月初水位**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二和上日大致相仿。资金调度人士称，月初宽松的资金情势不变，今日投信明显钱多，询券热度高，但因此后有农历年关因素，市场以平稳过渡为考量，利率暂时不调降。

一证券商交易员指出，今日市场平稳有序，但券源有些供不应求。此外，投信对月底及2月中的农历年关仍带有观望心态，天期不愿落长，多数仍落在1月底前，将视月底的资金情况再决定续作与否。

〞投信还是会等看看农历年前是不是有赎回或利率调上去，...现在的利率就撑住不至于再下去。〞一位证券商交易员说。

市场交易人士也注意到，随着台币兑美元 大幅走跌，预估部分持有外币资产的法人机构有机会换回台币资产，近期也许有机会挹注台币市场的流动性，让近期的债券RP利率持续在低档徘徊。

台币上日兑美元收盘大跌近3角，贬破32元关卡至52个月低位。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%，和上日相去不远；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，也与上日相同。