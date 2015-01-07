《中国数据观测》12月新增人民币贷款料高位持稳，M2增速小幅提升

* 公布内容: 12月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚1月15日 --调查结果 : 12月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.5 11.9-12.7 12.3 13.6 23 % 新增人民币贷款(亿元) 8,527 5,200-10,000 8,527 4,825 23 人民币贷款余额同比% 13.8 13.1-14.0 13.4 14.1 10 --数据要点: 路透调查的23家机构预测中值显示，中国12月新增人民币贷款预计与上月持平为8,527亿元人民币；而12 月末M2同比增速小幅上升至12.5%。多种信贷需求的回暖以及积极的信贷政策，促进了当月新增人民币贷款在 全年信贷中的占比大幅高于往年同期。 “新增贷款有望达到8,000亿元左右，驱动力主要来自较快的基础设施投资、住房信贷需求回暖和较积极 的货币及信贷政策。”交通银行报告表示。 从政策层面看，兴业银行认为，2014年全年信贷额度为10万亿，前11个月已投放9.08万亿，还剩约九千亿 额度；此外，从媒体报导来看，11月下旬降息之后，商业银行已开始加快信贷资产配置。 对于M2的小幅回升，中金和交行报告均认为，新增贷款放量，银行体系信用创造较多，衍生存款情况较好 ，带动M2同比增速小幅回升。 兴业银行表示，年末存在超万亿的财政资金投放，综合财政资金投放量将多于去年、外汇占款继续少增、 股票打新对货币总量及结构的影响，预计M1 、M2同比增速将小幅增加。 路透此前报导称，中国央行定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款 纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。 消息人士此前透露，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规 模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。 2015年第1期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行1月维持存款基准利率及准备金率 不变。中国经济通缩风险弥漫，央行结构性宽松政策持续，年末信贷短期扩张，虽令短期降息降准预期略弱， 但经济增长动能不足，一季度机构仍有较强的降息降准预期。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比 ) %) 德意志银行 7,200 12.7 13.6 申银万国证券 7,500 11.9 13.7 国信证券 9,000 12.5 兴业银行 9,000 12.7 13.9 High Frequenc 6,340 12.1 y 国金证券 8,000 12.7 华侨银行 9,900 12.5 摩根大通 8,000 12.3 13.8 华宝信托 8,500 12.5 13.8 汇丰银行 9,200 12.1 光大证券 9,000 12.5 招商证券 10,000 12.5 14.0 法国巴黎银行 9,000 12.5 瑞银集团 7,500 12.2 13.7 中信证券 8,527 12.6 中金公司 10,000 12.4 14.0 交通银行 8,000 12.5 美国银行 9,200 12.5 13.9 4cast 8,000 12.5 华融证券 8,500 12.6 渣打银行 10,000 12.5 巴克莱银行 9,000 12.5 中银国际 5,200 12.1 13.1 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)