香港个股：新城镇发展与工行签订战略合作意向书，获最多100亿元授信

日本股市：日经指数收高创17个月高位，但全球紧张局势抑制升幅
路透东京5月10日 - 日本股市周三小涨至17个月高点，因日圆疲弱趋势支撑市场人气，但避险情绪令大盘涨幅受限，此前美国总统特朗普意外解除联邦调查局(FBI)局长职务，并且围绕朝鲜(北韩)核计划的紧张局面仍未消除。
路透香港1月6日 - 中国新型城镇开发管理商--中国新城镇发展有限公司 周二称，该公司与工商银行 上海分行签订战略合作意向书，并获对方提供最多100亿元人民币授信支持。
这家拥有国家开发银行 为控股股东的企业在公告中称，该项授信将优先用于支援其规划并运营位于上海、南京及渖阳的大型新城镇项目。
“同时，工行上海分行还将利用自贸区相关政策，为本公司提供跨境人民币业务服务，并将探索多种创新融资模式以支援本公司的中长期资金需求。”新城镇发展说。
该股周二收升2.99%，报0.345港元。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透东京5月10日 - 日本股市周三小涨至17个月高点，因日圆疲弱趋势支撑市场人气，但避险情绪令大盘涨幅受限，此前美国总统特朗普意外解除联邦调查局(FBI)局长职务，并且围绕朝鲜(北韩)核计划的紧张局面仍未消除。
路透台北5月10日 - 台湾股市周三收高至逾七周新高，续在万点前徘徊。分析师表示， 受美国苹果 上涨激励纳斯达克指数 再攀新高，支撑台积电 等苹果 概念股盘坚整理，惟台积电盘后公布4月营收月减33.8%恐成明日台股变数。 台湾加权股价指数 收升0.53%,至9,968.32点，前高为3月21日的9,972.49点；今 日成交初值 为899.55亿台币，上交易日修正后为1,099.39亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着美国纳斯达克指数创高，冲淡台股上日冲破万点 后拉回的低迷氛围，并带动指数跳空反弹越过5日线9,937点反压，惟量能仍旧不足，且台积 电4月营收月减逾三成，料台股明天恐见压，短线暂且持续消化万点前卖压。 “目前只是万点前整理格局初步止稳，还没有站上万点关卡的迹象。”他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，两年来难得一见万点，难免出现卖压，但发现指数 要站稳万点，单靠苹果概念股是不够的，其他电子股、金融及传产股也要跟进轮
路透5月10日 - 澳洲股市周三收高，收复早前的失地，此前油价上涨令矿业巨头必和必拓受到提振，基本金属和金价上涨亦对相关板块带来支持。