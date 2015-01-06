香港个股：新城镇发展与工行签订战略合作意向书，获最多100亿元授信

台湾股市：收涨至逾七周新高，纳斯达克指数创高支撑苹果概念股持续盘坚

路透台北5月10日 - 台湾股市周三收高至逾七周新高，续在万点前徘徊。分析师表示， 受美国苹果 上涨激励纳斯达克指数 再攀新高，支撑台积电 等苹果 概念股盘坚整理，惟台积电盘后公布4月营收月减33.8%恐成明日台股变数。 台湾加权股价指数 收升0.53%,至9,968.32点，前高为3月21日的9,972.49点；今 日成交初值 为899.55亿台币，上交易日修正后为1,099.39亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着美国纳斯达克指数创高，冲淡台股上日冲破万点 后拉回的低迷氛围，并带动指数跳空反弹越过5日线9,937点反压，惟量能仍旧不足，且台积 电4月营收月减逾三成，料台股明天恐见压，短线暂且持续消化万点前卖压。 “目前只是万点前整理格局初步止稳，还没有站上万点关卡的迹象。”他说。 兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，两年来难得一见万点，难免出现卖压，但发现指数 要站稳万点，单靠苹果概念股是不够的，其他电子股、金融及传产股也要跟进轮