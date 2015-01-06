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亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 18:32 BJT

香港个股：新城镇发展与工行签订战略合作意向书，获最多100亿元授信

路透香港1月6日 - 中国新型城镇开发管理商--中国新城镇发展有限公司 周二称，该公司与工商银行 上海分行签订战略合作意向书，并获对方提供最多100亿元人民币授信支持。

这家拥有国家开发银行 为控股股东的企业在公告中称，该项授信将优先用于支援其规划并运营位于上海、南京及渖阳的大型新城镇项目。

“同时，工行上海分行还将利用自贸区相关政策，为本公司提供跨境人民币业务服务，并将探索多种创新融资模式以支援本公司的中长期资金需求。”新城镇发展说。

该股周二收升2.99%，报0.345港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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