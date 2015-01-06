表格：沪港通市场数据摘要--1月6日

路透香港1月6日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 109.09亿元人民币（已用16.0%） 95.32亿元人民币（已用9.2%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 上汽集团 492,069,242 304,562,068 796,631,310
2 中国平安 278,227,617 209,326,722 487,554,340
3 大秦铁路 105,897,959 253,607,580 359,505,539
4 中信证券 140,448,011 171,324,000 311,772,011
5 工商银行 43,865,966 246,273,966 290,139,932
6 海螺水泥 92,169,528 181,636,095 273,805,624
7 中国银行 34,071,224 177,503,700 211,574,924
8 贵州茅台 154,191,662 49,413,314 203,604,976
9 伊利股份 147,158,858 21,428,594 168,587,451
10 保利地産 44,842,181 119,929,778 164,771,959
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 民生银行 72,723,840 7,427,800 80,151,640
2 中国银行 57,485,240 13,254,640 70,739,880
3 中海油田服务 62,138,080 5,232,600 67,370,680
4 紫金矿业 54,036,860 10,066,220 64,103,080
5 兖州煤业股份 52,285,720 7,643,440 59,929,160
6 建设银行 43,566,890 14,486,660 58,053,550
7 中国平安 48,346,150 5,745,825 54,091,975
8 中信证券 47,101,075 6,552,800 53,653,875
9 中国远洋 36,999,865 13,241,080 50,240,945
10 中国石油化工股份 47,500,980 1,053,660 48,554,640
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)