版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 18:44 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月6日

路透香港1月6日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    109.09亿元人民币（已用16.0%）     95.32亿元人民币（已用9.2%）
                                                  
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    上汽集团                    492,069,242      304,562,068       796,631,310
   2    中国平安                    278,227,617      209,326,722       487,554,340
   3    大秦铁路                    105,897,959      253,607,580       359,505,539
   4    中信证券                    140,448,011      171,324,000       311,772,011
   5    工商银行                     43,865,966      246,273,966       290,139,932
   6    海螺水泥                     92,169,528      181,636,095       273,805,624
   7    中国银行                     34,071,224      177,503,700       211,574,924
   8    贵州茅台                    154,191,662       49,413,314       203,604,976
   9    伊利股份                    147,158,858       21,428,594       168,587,451
  10    保利地産                     44,842,181      119,929,778       164,771,959
    
 =================================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                       72,723,840       7,427,800       80,151,640
   2    中国银行                       57,485,240      13,254,640       70,739,880
   3    中海油田服务                   62,138,080       5,232,600       67,370,680
   4    紫金矿业                       54,036,860      10,066,220       64,103,080
   5    兖州煤业股份                   52,285,720       7,643,440       59,929,160
   6    建设银行                       43,566,890      14,486,660       58,053,550
   7    中国平安                       48,346,150       5,745,825       54,091,975
   8    中信证券                       47,101,075       6,552,800       53,653,875
   9    中国远洋                       36,999,865      13,241,080       50,240,945
  10    中国石油化工股份               47,500,980       1,053,660       48,554,640
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选 here(20150106)C.pdf
    

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐