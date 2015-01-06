重温稿-《高波专栏》梳理大宗商品新周期下黑色金属的投资逻辑

路透北京1月6日 - （本文为上海钢联电子商务股份有限公司铁矿事业部和金融事业部的总经理高波在“人民币新常态”论坛上的内部发言，仅代表本人观点）

大宗商品是30年一个周期，现在进入了一个新的周期。2015年的钢价仍会继续下跌，但不要在熊市的中间过程看空工厂的加工利润，且只有在单边下跌的时候，衍生品才会出现，场内和场外金融衍生品在未来十年可能都会大幅度爆发。

而近年来平台经济突然大幅度增长，互联网金融一旦结合产业，很可怕的事情会发生，就是会大幅度抢各类金融机构的生意，抢得很厉害。且这种机会是银行给的，因为银行对整个大宗商品的超级经济周期结束的悲观状态造成了他对企业的收贷。

**不要在熊市看空工厂加工利润**

熊市的时候有一个很明确的现象，就是原材料跌得比下游钢材市场快。给大家提供了一个在熊市当中操作的逻辑，就是你不要在熊市的中间过程看空工厂的加工利润，我看了其他的行业，也都是这种逻辑，在加工环节，如果大的熊市出现时，上游的原材料通常暴跌，下游的需求其实没有突然间萎缩那么厉害，造成了下游的弹性比上游弹性强很多。

这和前面投资产生的泡沫是有很强的关系的，大家在中间的需求很旺盛的情况下，中间生产产能的投资和上面这种产能投资，通常投资周期是不一样的，中间产能需要的投资周期比较短，加工环节投资周期比较短，上游投资周期比较长，像矿产类、大宗其他原材料类的，投一个矿，融资的周期到政府的环保，到各个地方的绿地政策等等四五年可能才出来。

比较好的是做空上游企业的利润，肯定要做空矿山的股票，做空矿山的利润，这是比较好的。

市场肯定会出现极端的情况，去估一个比较极端的情况，再算一下2014年增产的一块量，很简单的逻辑，看增产这块量产生的效益能不能补掉由于价格单边下跌造成的损失，如果能补得掉基本股票肯定是在所有的一揽子股票当中最强的，如果补不掉，包括你的债，包括财务费用，包括各个方面的环节，就像现在的FMG一样会出现很多问题，会带来很多交易的机会，这是一种情况。

2014年肯定是镀锌和冷板，无缝管，这三个跌得最厉害。受下行的影响，主要是跟基建设施和房地产相关的情况。价格的变化幅度，东北和西南现在是跌得最少的，钢铁看起来好象是华东和华北、西北跌得最多，其实这三个地方工厂利润反而是最好的，

2014年各个品种跌的幅度，铁矿石和胶皮价格跌幅肯定比钢材跌幅要大，铁矿石跌幅大于废钢，对沿海的企业有利，我们看到华北和华东企业的效益，明显要比其他地方企业要好。

对长流程企业比较好，从铁矿石的进口到烧结，到整个的炼铁、炼钢、轧钢，全流程钢厂流程越长，2014年的市场当中其实综合盈利能力比较强，我们算了一下估值，如果能控制好节奏，下游的钢材卖得快一点，上游铁矿石买的慢一点，没有太高操作要求，只要做到这点就行，如果能把这个操作好一点的话，基本上2014年的盈利幅度能达到15%左右。

钢铁目前跌到现在的2,600、2,700，现货市场的平均价，基本还能有15%的利润，200-300块钱，很多工厂有这块利润，特别是长流程的钢铁。

价格的利润不是市场旺盛的需求带来的，因为目前地价的格局带来的，结构性的套利机会，自己不用直接做，市场自动给的套利机会。

2014年的需求非常好一个很简单的逻辑，所有的工地都在拼命赶工，要求是为了尽快脱手，如果现在不干完，如果后面的市场预期兑现了，真的不好的话就惨了，所有人都在大量抢工期。

2014年产能过剩明显，并没有出现明显的减产，2014年还是有减产的，除了强制性的影响没有人做减产，钢铁盈利的情况，从2013年8月份这一波矿山扩产之后，矿山主动把利润让给钢铁企业。

**互联网带来平台经济大幅增长**

互联网改造全社会，钢铁正在产生，我们说现在的市场结构给目前中国的大宗商品市场交易带来了庞大的变革机会，怎么带来的？

一是把贸易商干掉了，就没有中间环节，所以去中间化自然完成，去经济化和去中间化自然完成。二是钢材的库存保持低位，流通环节蓄水池作用大幅减弱，社会库存只能往钢厂端和最下端转移，需求端基建方，三架马车，谁也不敢建库存，所有库存只能向工厂这方面转移，所以工厂的库存是在增加的，社会库存是在减低的，最下端下游需求方库存也在减少，销售的任务在往前端转移，在由中间环节和下游环节向工厂销售处转移。

铁矿也是一个道理，在向贸易商取消之后向矿山销售团队转移销售压力，也就是在这种情况之下，工厂的规模大幅度扩大的情况下，工厂目前的销售力量是解决不了这么大产能销售任务的，要找出路，没有贸易商，找什么出路？找中间机构，很多平台经济这时候就可以出现了。2013年开始平台经济突然大幅度增长。

互联网金融一旦结合产业，很可怕的事情会发生，就是会大幅度抢各类金融机构的生意，抢得很厉害，因为他一结合就打不过他。

这种机会是银行给的，因为银行对整个大宗商品的超级经济周期结束的悲观状态造成了他对企业的收贷，造成了前面四万亿的高峰期和后面严重的落差，造成了2008和的2009年，特别是2009年上海高贸商事件，以及今年山东和河北很多企业信贷紧张事件，是比较恶性的事件，这种事件的出现让银行对企业风险偏好大幅度降低，不敢给钱，这样杠杆不可能下得来。

平台交易如果能做成闭环，可能杠杆就能下来，只有平台业务可以把杠杆降下来，就是把钱和货同时看住，让他在一个系统流转，出了问题可能负责平台的人管，只要做成闭环，中间可以相互对消风险，这样才能把风险系数和各个方面搭起来，这种工作还是要互联网企业完成，其他企业完成不了。

**2015年展望**

高成本矿的退出在未来是市场的主要趋势。我们有几个结论，首先是整个黑色的价格在往下跌，可能铁矿石的跌幅已经下滑速度阶段性从快速下跌减速，因为上面已经反映得差不多了。钢材的价格什么时候加速，取决于两个条件：一是如果我们能看到大量的项目竣工，就是看到市场上出来卖房子的新项目，突然大幅度增多了，赶紧去买铁矿，这是不会出问题的。二是另外一个逻辑，信贷紧张的逻辑，就是说在同等的基本面情况下，中国的基本面要比国外弱，由于信贷更加加多了空方因素，所以很多市场的交易结构可以空国内买国外，比较平衡的情况下，国内比较恶劣一些，因为国内信贷更紧张。

2015年价格总体水平，钢材来说，比2014年要降低7%左右，我说的是均价。低点我预计螺纹钢会到2,000，也有可能到1,600，2013年我也没有想到2014年这么悲观。铁矿石在50-95之间，运行比较合理，均价60-75之间，好象比摩根、高盛看得更悲观，其实没有那么悲观。他们看的太好了，我看的已经比较乐观了，比2014年继续下很多。

中间有一个全年的市场结构，可能在3月份会出现一波行情，因气象研究员给的结论，3月份会出现大幅度南美供应的恶化情况，南美出问题原材料都会出问题，原材料也一样，等风来，风一来我们就多做一阵。预计板材的表现，现在看起来，如果明年全球新增量有1.2亿吨左右，把高成本的干掉，在70-75美金以上干掉的话，有7千万吨-7,500万吨这块增量，这决定了你的运输工具，一个车、一个船，2015年应该不会差，在各类的链条当中，物流环节可能还是比较强的，还可以继续看多各类港口，抵抗力也比较强。期货价格对现货价格的影响不用说了，慢慢期限定价的结构就出来了。