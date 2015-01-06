重温稿-两岸金融：台湾金管会将争取人民币回流区域扩大，RQFII脱钩服贸有难度

* 台湾金管会今年将争取人民币回流区域扩大
* RQFII试图透过管道争取，但脱钩服贸有难度
* 2015年金融业总体获利将较去年成长5-10%
路透台北1月6日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。
曾铭宗在一场今年政策展望记者会上并表示，目前台资银行、保险相关业者赴大陆经营到某种程度，去年银行大陆据点的获利大概约20亿台币左右，寿险则与陆方合资公司预计三到五年损益两平、甚至以后可望获利，这些部分已走到某一个瓶颈，要有突破基本上服贸要先通过。
“ 大家很讶异，今年发展策略没有两岸金融部分。”他说。
人民币业务方面，他指出，去年银行间投资大陆人民币债市交易去年大量增加236亿元，并将争取人民币回流区域扩大，及与其他离岸人民币中心如新加坡、伦敦及香港等地合作，此外宝岛债额度也会随着人民币存量动态调整，尽可能采行因应措施扩大人民币业务发展。
去年金融业获利亮丽，他并提到，2014年金融业总体获利达5,022亿台币创历史新高，2015年金融业总体获利将成长5-10%。银行股东权益报酬率(ROE)能够成长到15%，总资产报酬率(ROA)达1%。
金管会鼓励金控进行并购扩大规模，他强调，公股银行并购持续进行，仍在找最佳时点，而民营金控则以国泰金 比较积极，放宽管理规则让业者有更大并购能量，海外并购后也会注意安控的配套措施，等布局亚洲推行一两年后，就不用找八家金控海外并购，最后只要找两三家比较积极的就够。
至于市场期待的台股振兴方案，他则透露，一月底、二月初将提出股市健全方案扬升方案。对于今日台股重挫，他分析主要受累于美股大跌，担心希腊是否退出欧元区，目前外资净汇入存量为1,924.5亿美元，外资没有大幅汇出、波动不明显，且台湾曝险希腊仅有几百万美元，风险相当有限。
台湾股市周二收盘重挫2.4%，创近三周收盘低位。分析师表示，因油价下跌与希腊前景的担忧，引发台股跟随国际股市跌势。 (完)
(记者 詹静宜；审校)