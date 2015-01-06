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债券 | 2015年 1月 7日 星期三 00:12 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，从近三周低位反弹

路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周二上涨，盘中在三周低位附近拉锯，全球油价持续下挫，引发较高风险新兴市场资产遭到抛售，投资者青睐避险货币。

1410GMT，兰特兑美元 上涨0.15%，报11.6940兰特，交投震荡，兰特在三周低位附近拉锯，之后反弹，迫近阻力位11.6800。

布兰特原油价格挫跌至五年半低位，至每桶51美元，此前沙特国王在讲话中没有暗示沙特将会减产，以提振不断下滑的油价。

油价持续下跌，令南非汽油价格降至两年低位，通胀回落至南非央行6%以下的目标区间。

市场观察者表示，低油价将扶助抑制2015年利率。

稍早，汇丰采购经理人指数(PMI)PMI调查显示，12月南非民间部经济活动扩张速度为五个月来最慢，因产出和新订单下降。(完)

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