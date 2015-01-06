南非汇市：兰特兑美元上涨，从近三周低位反弹

中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周二上涨，盘中在三周低位附近拉锯，全球油价持续下挫，引发较高风险新兴市场资产遭到抛售，投资者青睐避险货币。
1410GMT，兰特兑美元 上涨0.15%，报11.6940兰特，交投震荡，兰特在三周低位附近拉锯，之后反弹，迫近阻力位11.6800。
布兰特原油价格挫跌至五年半低位，至每桶51美元，此前沙特国王在讲话中没有暗示沙特将会减产，以提振不断下滑的油价。
油价持续下跌，令南非汽油价格降至两年低位，通胀回落至南非央行6%以下的目标区间。
市场观察者表示，低油价将扶助抑制2015年利率。
稍早，汇丰采购经理人指数(PMI)PMI调查显示，12月南非民间部经济活动扩张速度为五个月来最慢，因产出和新订单下降。(完)
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路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2