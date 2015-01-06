欧元债市：最高评等欧元区公债收益率触及纪录低点，因油价大跌助燃QE预期

* 最高评等公债表现亮丽，因传闻ECB可能只会买入评等为AAA的公债
* 油价下挫刺激通缩忧虑
* 欧元区通胀前景巩固了欧洲央行实施QE的押注
路透伦敦1月6日 - 最高评等欧元区公债收益率(殖利率)周二跌至纪录低点，因油价大跌拖累欧元区通胀前景，支撑对欧洲央行(ECB)很快将推出购买公债计划的押注。
核心欧元区公债跑赢二线公债，因市场揣摩欧洲央行将如何实施量化宽松政策。一荷兰报纸表示，正在考虑的三个选项之一是只购买评等为AAA的公债。
10年期德债收益率 跌8个基点，报0.442%的纪录低点，法国、荷兰、奥地利、比利时和芬兰公债收益率跌幅相若，均创纪录新低。较低评等的10年期西班牙 和意大利公债 收益率跌2-3个基点，分别报1.58%和1.80%，脱离上周五触及的低点。
不过Smith & Williamson固定收益部门董事Robin Marshall暗示，央行不愿意购买评等低于AAA的资产令投资人生疑。
“对购买的资产太过挑剔只会弄巧成拙。”Marshall称。
一些分析师相信，欧洲央行将在1月22日货币政策会议上宣布量化宽松政策，之前油价挫至五年半新低带动欧元区通胀预期进一步远离略低于2%的目标。
周三欧元区将公布12月通胀数据初值，预计欧元区通胀将自2009年来首次降至负值，之前德国公布12月通胀降至仅为0.1%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)