纽约期市：大量止损买单带动原糖期货飙升4%，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦1月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二放量急升，因指数基金买入触发了大量的止损买单，推动价格在不到10秒钟内飙升4%。
阿拉比卡咖啡期货扩大升幅，因担心最大的咖啡豆种植国巴西的天气。纽约可可期货下挫逾1%，因英镑兑美元走低，伦敦可可市场小幅下滑。
1349 GMT，原糖期货在10秒钟内从14.46美分飙升至15.06美分，触动了自动区间价格涨跌限制断熔机制。断熔机制触发后的30秒钟内，任何价格变动幅度超过0.60美分的交易都无法达成。
近月3月原糖 上涨0.61美分，或4.3%，收报每磅14.87美分，从周一触及的三个月低位14.07美分上涨。
原糖急升令近月合约交易量大增，有30%的近月合约成交量是在价格急升后的30分钟内达成的。
交易商表示，价格飙升主要是因执行价在14.50美分附近的止损买单被触发所致，非“人为操作错误”。
“的确有很大规模的指数基金及跟风者－大部份是单向作多的基金－在早盘入市买入，”法国兴业经纪Phil Pia说，他说周一的涨势和结算价显示正面的技术信号。
3月白糖期货 升12.40美元，或3.3 %，收报每吨392.90美元。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 跳涨6.8美分，或4%，收报每磅1.7490美元。
3月罗布斯塔咖啡 上升41美元，或2.2%，结算报在每吨1,952美元。
纽约3月可可价格 跌42美元，或1.4%，收报每吨2,902美元，伦敦5月可可 下挫16英镑或0.8%，收报每吨1,964英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)