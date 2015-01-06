美国股市：连跌第五日，因美国服务业成长放缓且油价续跌

* 美国12月服务业PMI终值为2月来最低--Markit

* 12月ISM非制造业PMI低于预期

* 11月工厂订单连续第四个月下跌

* 道指跌0.74%，标普500指数下滑0.89%，Nasdaq指数跌1.29%

路透纽约1月6日 - 美国股市周二连跌第五日，因数据显示美国服务业成长放缓，且油价进一步回落。

标普500指数的此轮跌势为大约13个月来最长，不过收盘时脱离盘中低点。该指数稍早一度下跌最多1.4%，跌穿2,000点关口，为12月17日来首见。

美国12月服务业成长放缓幅度超过预期，11月工厂订单连续第四个月减少，显示美国经济增长动能在第四季有所减弱。

标普500指数在过去五个交易累计下挫4.2%，周一道指和标普500指数创10月初来最大单日跌幅。

在今日跌幅居前的板块中，标普能源股 劲跌1.3%，因对原油供应过剩的忧虑加深，令油价续跌。美国原油 周二大跌4.2%，收报每桶47.93美元。包括Southwestern Energy 等能源股重挫，Southwestern Energy股价劲跌5%，报24.71美元，因券商持续下调对该公司的目标价。

“似乎是因为油价下跌。市场对油价下跌带来什么影响和全球经济是否大幅放缓进行热烈讨论，”North Star Investment Management Corp首席投资长Eric Kuby说。

“此外，经济面消息有些令人失望，”他说。

道琼工业指数 收跌130.01点，或0.74%，至17,371.64点；标准500指数 下挫17.97点，或0.89%，收报2,002.61点；Nasdaq指数 回落59.838点，或1.29%，收报4,592.736点。

还有三个星期举行的希腊大选，其结果可能促使希腊将脱离欧元区，使欧洲央行迈向量化宽松政策的难度加大。

美国线上(AOL) 劲升3.4%，报46.25美元，上日有报导称Verizon Communications 接洽美国线上，洽商可能的收购或建立合资企业。但周二Verizon Communications执行长Lowell McAdam称，该公司没有任何重大的并购计划 。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约83亿股，高于过去五个交易日的均值55亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为1,011和2,076，比率为1:2.05；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为657和2,117，比率为1:3.22。

14只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及52周新低；38只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，73只触及新低。(完)