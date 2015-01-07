航空产业：波音去年飞机交付量创行业纪录，空客在订单方面更胜一筹

虽然投资者密切关注订单情况，但要了解公司将订单转变成现金的能力则要看交付量。因为只有当航空公司把飞机开走以后，大部分飞机购置款才会到位。

从波音的报告来看，公司生产率持稳或有所上升。另外，在向新机型过渡之际，公司出售即将结束生产的机型也取得了进展。

比如，2014年第四季度波音交付了126架737，恰好实现每月42架的目标。2014年737的交付量达到485架，刷新了纪录。

同时，波音在2014年第四季度以每月近12架的速度交付787飞机；高于当年其余时间的每月9架左右，也高于当前每月10架的生产率。第四季之前787因生产问题而放慢了产出

为实现2014年交付量达到715-725的预估，波音737的交付量和777的交付量分别比2013年多出45架和1架。Sterne Agee分析师Peter Arment在一份报告中表示，这种表现可支持公司将获利预期维持在高于普遍预期的水平。

波音市场部副总裁Randy Tinseth在博客中写道，波音还接获63份777飞机订单，这正好符合销售目标；波音将在这个10年末了过渡到777X。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 审校 许娜/张明钧)