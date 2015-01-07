美国人事：奥巴马提名前社区银行家兰登为美联储理事

他亦在史密森尼学会(Smithsonian Institution)和美国公共广播公司(Corporation for Public Broadcasting)董事会任职过。

同兰登有私交的印第安纳州Old National Bancorp执行长Bob Jones称，在主要出身于学术界或政府的美联储官员中，兰登的加入将带来全新视角。兰登是一位注册会计师。

社区银行希望美联储和其他监管机构正在实施的2010年多德-弗兰克金融监管法案能有所放宽。美联储官员亦曾表示，可能会调整法案中的某些规定，以减轻较小型银行的负担。

兰登从1999年到2010年在夏威夷银行任职期间，该行股价上涨152.6%，同期标准普尔500指数 则下跌14.4%。

在进入银行业之前，兰登曾在安永会计师事务所就职。(完)