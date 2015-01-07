《焦点》希腊退出欧元区疑虑再起，德法兵行险招

**欧元区已有准备**

欧盟、德国和法国官员私下表示，相比2012年那场前途难料的选举时，目前欧元区抵御希腊退出冲击的准备更为充分。欧元区目前拥有一支永久性主权援救基金，建立银行业联盟的条件也已具备，欧洲银行业在希腊的曝险也已降低。

萨马拉斯上月提前进行总统选举的豪赌最终失败，导致全国大选提前，债券市场的对此事的反应暗示，投资者认为风险差不多只限于希腊国内，不会波及欧元区。

一些德国政要直截了当地支持这一看法。

“现在已经不再是我们被迫救希腊的时候了，”梅克尔所在的德国基督教民主党(CDU)一位高级成员Michael Fuchs表示。“不可能再有任何政治要挟。希腊对欧元区而言，不再具有系统重要性。”

欧盟执委会主席贾克在欧盟领导人当中态度最为鲜明，他上月罕见地向希腊人发出明确警告，希望他们不要“错误地”把票投给“极端主义者”。

但巴黎和柏林的少数政要和评论人士质疑讨论“希腊退出”的可能性是否明智，认为这或将产生政治和财政上的不利后果。

梅克尔的盟友、巴伐利亚州州长Horst Seehofer对德国世界报表示：“我们不应在希腊选举时表现得像个指导者”，这可能带来我们不想见到的后果。

较为保守的德国法兰克福汇报也质疑，认定希腊脱离欧元区不会造成风险蔓延，这样的假设是否安全。(完)