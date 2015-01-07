基金产业：PIMCO总回报债券基金2014年资金流出规模创纪录--晨星

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透纽约1月6日 - 据晨星周二公布初步数据，太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金2014年出现创纪录规模的资金流出，Pimco美国开放式共同基金年度资金流出规模也创纪录。
数据显示，总回报债券基金2014年资金流出1,030亿美元。
投资者2014年从Pimco美国开放式共同基金撤资1,500亿美元，创共同基金公司年度撤资纪录。
Pimco周五公布称，12月总回报基金流出资金194亿美元，为连续第20个月资金流出。
Pimco周五称，截至12月末，该基金资产为1,434亿美元，不到2013年高峰期时将近2,930亿美元的一半。
“我们看到的情况是，投资者要么撤出传统的共同基金，转向ETF，要么留在在共同基金，投资非传统基金，”S&P Capital IQ的共同基金研究主管Todd Rosenbluth说。
晨星数据显示，Pimco总回报上市交易基金 12月资金流出3,200万美元，2014年全年流出12亿美元。
Pimco周二未立即回复置评请求。
葛罗斯在9月离开PIMCO，加入相差甚远的骏利资产管理集团(Janus Capital Group Inc) ，促使资金流出规模激增。
Rosenbluth称，“葛罗斯的离去促使投资者重新考虑他们的投资布局。”(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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