基金产业：PIMCO总回报债券基金2014年资金流出规模创纪录--晨星

路透纽约1月6日 - 据晨星周二公布初步数据，太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金2014年出现创纪录规模的资金流出，Pimco美国开放式共同基金年度资金流出规模也创纪录。

数据显示，总回报债券基金2014年资金流出1,030亿美元。

投资者2014年从Pimco美国开放式共同基金撤资1,500亿美元，创共同基金公司年度撤资纪录。

Pimco周五公布称，12月总回报基金流出资金194亿美元，为连续第20个月资金流出。

Pimco周五称，截至12月末，该基金资产为1,434亿美元，不到2013年高峰期时将近2,930亿美元的一半。

“我们看到的情况是，投资者要么撤出传统的共同基金，转向ETF，要么留在在共同基金，投资非传统基金，”S&P Capital IQ的共同基金研究主管Todd Rosenbluth说。

晨星数据显示，Pimco总回报上市交易基金 12月资金流出3,200万美元，2014年全年流出12亿美元。

Pimco周二未立即回复置评请求。

葛罗斯在9月离开PIMCO，加入相差甚远的骏利资产管理集团(Janus Capital Group Inc) ，促使资金流出规模激增。

Rosenbluth称，“葛罗斯的离去促使投资者重新考虑他们的投资布局。”(完) (编译 李爽 审校 张荻)