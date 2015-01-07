金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

路透1月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.63%，报934.73点。
中国股市：沪综指近收平，新股IPO提速促大盘震荡加剧
香港股市：跟随全球市场收低1.0%，受经济疑虑打压
中国汇市：人民币收高与中间价逆向，离岸市场上涨增强结汇信心
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巴西股市：Bovespa指数 上涨1.02%至48,000.92点，矿业和钢铁股推升大盘。
拉美汇市：哥伦比亚披索连跌第二日，但其他拉美货币走强
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南非股市：上涨，黄金生产商Harmony Gold 劲涨11.4%，带领大盘上攻。指标Top-40绩优股指数 升1.8%至42,747点，扳回周一大跌的部分跌幅，周一时下挫近4%，单日跌幅为逾六年来最大。综合指数 收升1.6%，至48,598点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，从近三周低位反弹
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印度股市：挫跌逾3%，单日跌幅为2013年卢比危机以来最大，因油价跌跌不休打击新兴市场，推低State Bank of India 等绩优股。指标BSE指数 收低3.07%至26,987.46点，NSE指数 收跌3%，报8,127.35点，两指数均创下2013年9月3日以来最大单日百分比跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.57/58，因全球避险心态升高，上一交易日收盘报63.41/42。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.95%，报746.480点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.03%，报411.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值3.93%，报63.2400卢布；卢布兑欧元 下跌3.04%，报74.9085卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 张荻)