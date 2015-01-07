基金产业：债券天王葛罗斯对2015年高风险资产投资发出警告

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透纽约1月6日 - 众所瞩目的债券天王葛罗斯周二建议投资者对今年持谨慎态度，暗示2015年不会获得过高回报。
“持谨慎态度，且要对2015年的较低正面回报感到满足，冒险的时刻已经过去了，”葛罗斯在其月度投资展望中称；目前他管理着骏利全球无限制债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund) 。
葛罗斯在投资展望中告诫投资者要保持警惕。
“当这一年结束时，许多资产类别的回报将出现负数，好光景已经过去了，”他写道。
根据投资研究机构晨星的数据，骏利资产管理集团全球无限制债券基金在11月吸引了大约7.7亿美元资金，管理资产总额超过12亿美元。
在骏利资产管理集团网站周一发布的投资观点综述上，葛罗斯指出预计2015年全球经济成长缓慢。
在这些观点中，他指出，美国联邦储备理事会(美联储，FED)今年或发现加息进程中面临挑战，尽管近期迹象显示政策可能将收紧。
周二他进一步指出，“未来某一时段，许多类别的资产回报可能将转为负值。”
他在投资展望中写道，如果真的发生这样的情况，投资者应该考虑“拥有稳定现金流的高质量资产”，比如“公债及高质量公司债，以及股息具有吸引力，且营业上或地理上营收来源多元化的低负债公司股票。”
“2015年仍会是你争我夺的局面，高风险资产将越来越不受欢迎，”他周二写道。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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