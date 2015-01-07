欧元区经济：法国经济部长称德国需进一步努力，帮助重振欧洲经济

尽管法国政府已经做了一些努力，试图降低高额公共赤字，并且在提升竞争力的同时，降低雇主工资费用，但欧盟执委会已表示，法国的改革可能成效不彰，应该要有更多作为。

法国已表示，将无法达成欧盟所提出2015年赤字删减的目标，需要到2017年才能达成，这惹火了欧元区其他国家。

马克龙回应批评表示，法国已经承担自身的预算与改革责任。

“但我很遗憾看到欧洲尚未达到那样的程度。以整个欧洲而言，重振计划仍旧不足，因此欧元区的复苏依然脆弱。”

马克龙呼吁欧洲央行采取“进攻性的举措”抗击低通胀，并支持目标设定为重振成长的改革措施。欧洲央行正考虑推出一项买债计划，协助欧元区经济复苏。

马克龙与法国的创业公司在美国拉斯维加斯参加消费电子展(CES)时，对法国回声报表示，对欧洲央行而言，“加速的时刻到了。”