《高滨专栏》投资感悟：小数据大视野

（本文为Guard对冲基金策略总监高滨在中金公司“人民币新常态”论坛上的内部发言，仅代表本人观点）

8月份反映出来的问题看的比较清楚，那时可以看多A股、看多美元，看多美元兑日元。但那一波所有的东西走得太快，下一波就比较难以判断，包括股票。在3千点位置直接上去的可能性是不是还会特别大？

其他的策略方面，我觉得美元走强应该还是可以预测的，相对来说分红的逻辑存在，就是美元利率比日元欧元都高。

其实今天我更想谈谈投资的感悟。刚才费总和高波讲得都很细，都用到了大数据。作为用户，特别是宏观的投资角度来讲，我反倒不太在意大数据，而更关注基于小数据的大视野。我们做宏观投资要看很多投资品种，每个品种都看大数据的话很难看全，而要是几个小数据看准的话决策反而会比较有效。典型的是这轮包括股指作错的，对股指懂得越多的越没有跟上，反而外行的跟上了。

我现在讲两个基于小数据的判断。

第一，我认为大宗商品，将来在座的任何一个投资者都应该认真研究，此推断源一个特别小的数据。亚洲有全球2/3的人口，未来的平均增长约为6%，发达国家人口占全球20%，未来增长2%，按照比例折算一下，亚洲对大宗的新增需求大概占到80%。如果说过去几十年全球大宗商品的重心控在发达国家，未来十年、二十年看大趋势，这个趋势会向亚洲移动，身处这个中心对商品市场发展特别看好。

第二，从投资的角度来讲，中国大宗商品期货的发展比金融期货发展历史要更连续，经验累积更深。国债期货虽然九十年代初开过，但因为3.27很早就关掉了，而且一关就好几十年，发展非常缓慢。直到近几年才推出股指期货然后是国债期货。而大宗商品市场虽然也发生过很多问题，却一直没有关，监管机构相对比较开明。

但是，商品期货的发展也不是没有问题，限制也还是太多了，所以到现在为止，交易量还是有待增加。如果看数据的话，期货12月4日全天的交易保证金5千亿，但其中4100多亿为股指期货，真正商品期货的交易额只有900亿。这说明金融期货发展的虽然晚，但活跃程度提升的却很快。

这种情况的发生也不完全是因为近期股票活跃的结果。回过头去看，期货一般每天交易保证金1500—2000亿的样子，把股指期货刨掉之后大宗商品一交易额一般在500—1000亿保证金的样子。不是说小，但的确需要发展，否则中国的大宗商品基金真正做大起来的话会很难。

现在几十亿的私募很多，但是大宗商品持仓保证金超过十亿的一共只有20个品种，超过100亿的只有2个品种，其中一个而且还是股指期货。结果就是各种限仓。

一个搞活的办法就是对外开放。接轨之后流动性越来越好，因为套利的机会变多，交易量自然会得到提升。这个可能是将来最大的空间更替。接轨慢慢在开始，首先是沪港通，金融方面。这不是本身能带来多少钱，而是可以打通一扇门把A股放在MSCI里面，让中国走向世界，这个大趋势极为重要。沪港通之后，可能有深港通。商品方面，就可能有期货通，据说港交所也在研究。从宏观的角度来说，决定这种大的趋势的数据可能真的很小。

最后，我在补充一点对市场的看法。我先说一下人民币，我认为人民币会稳定，不大可能贬值。人民币是政治和战略的选择，人民银行有足够的资本来维持人民币稳定，他不想让人民币贬值的话市场的能力完全没有办法。人民币不贬值最重要的原因就是中国是世界第一大经济体，不能指望别人拉起来，所以贬值对出口带来的好处极为有限。第二，不贬值对中国走出去非常有意义。人民币稳定才可能国际化，一个不稳定的货币不可能国际化，所以人民币是我明年看好的一个资产。