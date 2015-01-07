重发-《交易视点》市场化的人民币汇率会更加生动、有趣

(修改标头) （本文为资深市场交易人士巨晓津在中金公司固定收益部“人民币新常态“论坛上的发言，仅代表本人观点） 人民币汇率已经打开一个门缝，更像是一个汇率，原来是以汇率市场形式存在的资源分配的机制，现在来讲可能有越来越多的市场参与者以自己的自由意志在市场中体现自己的存在。我想这样的市场以后会更加生动、更加有趣。

另外一个角度，人民币汇率也因此逐步形成跟过去不太一样的规律和模式，过去人民币汇率实际上是政府意志、政策意志，最终遇到的对手方都是不堪一击的，是无比强大的选手和完全不在同样级别上的对手在进行斗争，这样来讲最终会实现自己的意志。现在随着市场的发展和壮大，会出现若干级别相似的选手在市场上进行搏击，这样来讲，一般市场的规律就会和人民币市场对接起来。从一般的汇率发展来看，人民币已经处在这样一个通道上，我们再去讲所谓人民币的独特的市场规律本身能够存在是打一个很大的问号。一般汇率市场发展的汇率会逐渐在市场上起到更多的作用。

从本质上来讲，人民币汇率其实是新兴市场国家的汇率，这是毋庸置疑的。中国虽然在2005年开展了汇率市场改革，但是现在其实很长一段时间，我自己认为汇率实际的逻辑还是盯住美元，只不过是个更强的美元，相对美元波动更低的类美元，这实际上对汇率有意无意的巧合。

未来随着汇率市场化，随着利率市场化，特别是随着存款保险，上述汇率的路径是否能维系和行得通还是值得推敲的。就此来讲，最终会打破人民币无风险收益率极大供给的供给方，使人民币资产风险属性加以分化，商业银行本身其实都会面临着自己的经济资本约束的考核，最终来讲，过去我们可以同质化认为人民币资产90%或者95%都有央行信誉的背书，这样人民币的无风险资产是大而广之的。而如果这样的风险分化完成之后，人民币过去所延续对美元汇率路径的依赖可能会被打破，回归到一般的新兴市场国家汇率的发展过程中去，因为毕竟金融市场仅仅是实体经济的一个影子。

中国其实不具备发达国家那样一种经济、社会、发展的阶段和实力，如果强行把那样一个汇率的属性照搬过来，对于全体使用人民币的人来讲等于是隐形征了一个税收，为支持这样一个属性而付的货币税。其实我们已经付了很多年，当然这个货币税本身有一个好处，给人民币汇率的信心增加一个极大的背书，最终其实也会对中国的经济、资产价格各方面资金流入都会形成一个正回馈。问题在于，正回馈之所以被打断，因为我们现在发展到一个新的阶段。

刚才王行长讲的，现在中国的经济规模已经大到只差美国没有被超越了的阶段了，这时候中国如果对美国来讲可能算是一个外挂，那么美国自己可能也快拖不动。而当中国发现自己也开始拖不动的时候，就会把问题和矛盾交给市场，交给市场的时候，刚才讲的几个问题就出现了，出现了几个有同样实力的机构能够提供博弈，这个博弈的平台就是市场。最终，人民币会回到一般新兴市场国家货币量的一个属性，也就是说当经济向好、货币升值，一般来讲，利率可能会相对压低一些。人民币离岸市场、在岸市场的关系就会理顺。当反过来经济出现疲软，整个增速下滑，这时候通胀可能会有压力，但现在不仅有的通胀压力，还有通货紧缩威胁。

这样来讲汇率就会体现成离岸和在岸的汇率反转过来，利率相对高企对整个离岸的人民币的价格形成补偿，这实际是一个基本市场的规律。如果相信这个规律已经开始启动了，我愿意相信这样一个规律会在相当久长的阶段起作用，可能也会作为今天咱们讲的一个方面，中国货币的新常态。当然这个过程可能不是一蹴而就，因为毕竟打开这层面纱之后，后面会放出什么东西，我们可能都没有足够的预期，我们觉得可能会怎么样，把正向的东西想得很多，因为市场人看市场，都会觉得市场还是不错的。

但市场除了能给我们带来好处之外，当然还有苦处，外面的人看会有成本，或者和别人打交道的方式，可能会造成一个新的冲击和影响。让人民币市场化的进程退回去，我想还是有一定的风险，这不仅仅是人民币在岸和离岸市场关系的风险。因为我们可以看到，极端市场环境下，这种不安其实来自一个方面，不仅仅是市场方面，还有市场外的地方。既然最终认识到你的经济足够大，和经济体打交道的方式只能按这个路径走的时候，似乎这种交道只能自我调整。