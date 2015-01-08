《中国债券市场每日交易备忘》--1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
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一、新债发行：
中国河南投资集团3亿元人民币一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承
天津市旅游控股集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
广西建工集团6亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承
兖矿集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承
长江证券 25亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招行主承
浦发银行18亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%
绍兴银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.1000%
招商银行15亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8003%
招商银行15亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
招商银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
招商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
招商银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
招商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
兴业银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8003%
兴业银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
兴业银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
北京银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8502%
北京银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
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二、新债上市：
中国神华 50亿元九个月期超短融011567001，票面利率4.55%
中国电建 35亿元九个月期超短融011587001，票面利率4.88%
重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融011599003，票面利率5.30%
中国航空技术国际控股公司10亿元三个月期超短融011599002，票面利率4.80%
中国电力投资集团45亿元九个月期超短融011510001，票面利率4.60%
漳州九龙江建设12亿元期短融041562001，票面利率5.10%
北京控股集团30亿元一年期短融041569001，票面利率4.60%
阳泉煤业集团10亿元一年期短融041555001，票面利率5.15%
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三、缴款：
国开行60亿元五年期固息增发债140227，发行价100.96元
国开行60亿元七年期固息增发债140228，发行价100.72元
国开行60亿元10年期固息增发债140229，发行价101.20元
国开行40亿元一年期固息增发债140230，发行价100.30元
国开行40亿元三年期固息债150201，票面利率3.85%
准格尔旗国资17亿元七年期固息债1480604，票面利率6.54%
浙江新昌县投资6亿元七年期固息债1480605，票面利率6.95%
中国铝业 30亿元九个月期超短融
云南省公路开发投资10亿元一年期短融
东方海洋 2.5亿元一年期短融
南京市玄武区国资投资管理控股集团4亿元三年期中票
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四、还本付息：
厦门国贸 8亿元三个月期超短融011499033到期兑付，票面利率4.70%
内蒙古东达蒙古王集团8亿元一年期短融041453001到期兑付，票面利率8.30%
13綦江SMECNⅡ001 051302001付息
08赣煤债 088001付息
09国开06 090206付息
10华润电力01 1080001付息
10华润电力02 1080002付息
11国开21 110221付息
13国开15 130215付息
13国开16 130216付息
13国开17 130217付息
13南京新港债 1380001付息
13苏交通MTN1 1382001付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。
1/9公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)
居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。