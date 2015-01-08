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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )

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一、新债发行：

中国河南投资集团3亿元人民币一个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承

天津市旅游控股集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承

广西建工集团6亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承

兖矿集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承

长江证券 25亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招行主承

浦发银行18亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%

绍兴银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.1000%

招商银行15亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8003%

招商银行15亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%

招商银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%

招商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%

招商银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%

招商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%

兴业银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8003%

兴业银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%

兴业银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%

北京银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8502%

北京银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%

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二、新债上市：

中国神华 50亿元九个月期超短融011567001，票面利率4.55%

中国电建 35亿元九个月期超短融011587001，票面利率4.88%

重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融011599003，票面利率5.30%

中国航空技术国际控股公司10亿元三个月期超短融011599002，票面利率4.80%

中国电力投资集团45亿元九个月期超短融011510001，票面利率4.60%

漳州九龙江建设12亿元期短融041562001，票面利率5.10%

北京控股集团30亿元一年期短融041569001，票面利率4.60%

阳泉煤业集团10亿元一年期短融041555001，票面利率5.15%

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三、缴款：

国开行60亿元五年期固息增发债140227，发行价100.96元

国开行60亿元七年期固息增发债140228，发行价100.72元

国开行60亿元10年期固息增发债140229，发行价101.20元

国开行40亿元一年期固息增发债140230，发行价100.30元

国开行40亿元三年期固息债150201，票面利率3.85%

准格尔旗国资17亿元七年期固息债1480604，票面利率6.54%

浙江新昌县投资6亿元七年期固息债1480605，票面利率6.95%

中国铝业 30亿元九个月期超短融

云南省公路开发投资10亿元一年期短融

东方海洋 2.5亿元一年期短融

南京市玄武区国资投资管理控股集团4亿元三年期中票

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四、还本付息：

厦门国贸 8亿元三个月期超短融011499033到期兑付，票面利率4.70%

内蒙古东达蒙古王集团8亿元一年期短融041453001到期兑付，票面利率8.30%

13綦江SMECNⅡ001 051302001付息

08赣煤债 088001付息

09国开06 090206付息

10华润电力01 1080001付息

10华润电力02 1080002付息

11国开21 110221付息

13国开15 130215付息

13国开16 130216付息

13国开17 130217付息

13南京新港债 1380001付息

13苏交通MTN1 1382001付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。

1/9公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)

居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)

1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告

1/20国民经济运行情况新闻发布会

公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)

12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)

社会消费品零售总额 (11月11.7%)

工业增加值 (11月7.2%)

房地产投资和销售情况月度报告

1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)

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