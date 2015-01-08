《香港重要政经日程》--1月8日-1月14日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
================== 今日重要政经消息=================
1月8日（周四）
-- 迅销 公布截至11月底止三个月业绩。
--12:30 罗兵咸永道施政报告前瞻记者会。
--15:00 汇丰环球投资2015年投资市场前景记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月9日（周五）
-- 高鹏矿业 首日挂牌。
-- 超大现代农业 公布2012年中期及2013年全年业绩。
-- 侨威集团 公布全年业绩。
--09:00 皇家特许测量师学会文物保育国际研讨会2015。
1月12日（周一）
--12:00 美商会新任主席就职宣誓典礼。
1月13日（周二）
-- 佐力小贷 首日挂牌。
＊1月14日（周三）
-- 行政长官发表2015年施政报告。
-- 日成控股 首日挂牌。
-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。