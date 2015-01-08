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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:01 BJT

《香港重要政经日程》--1月8日-1月14日

================== 今日重要政经消息=================

1月8日（周四）

-- 迅销 公布截至11月底止三个月业绩。

--12:30 罗兵咸永道施政报告前瞻记者会。

--15:00 汇丰环球投资2015年投资市场前景记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月9日（周五）

-- 高鹏矿业 首日挂牌。

-- 超大现代农业 公布2012年中期及2013年全年业绩。

-- 侨威集团 公布全年业绩。

--09:00 皇家特许测量师学会文物保育国际研讨会2015。

1月12日（周一）

--12:00 美商会新任主席就职宣誓典礼。

1月13日（周二）

-- 佐力小贷 首日挂牌。

＊1月14日（周三）

-- 行政长官发表2015年施政报告。

-- 日成控股 首日挂牌。

-- 公布12月份外汇基金境外资产数字。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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