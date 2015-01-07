全球商品：ICE欧洲期货市场将于4月推出欧元计价的可可合约

路透伦敦1月6日 - 洲际交易所(ICE)欧洲期货市场周二表示，计划4月推出欧元计价的可可合约，将与现有的英镑计价可可合约一同运行，以与芝加哥商业交易所集团(CME)计划推出的类似合约展开竞争。

这一举措料将降低嘉吉和Barry Callebaut等在欧元区国家运营的可可加工商的外汇风险。巧克力生产商主要以欧元购买巧克力粉和可可脂等可可产品。

全球主要可可生产国科特迪瓦(象牙海岸)的货币亦与欧元挂钩。

CME一位发言人称，该集团将推进在CME Europe推出可可合约的计划。

交易消息人士称，以欧元计价的可可合约可能将损及当前以英镑计价的ICE可可合约的流动性，但不可能影响纽约ICE可可合约的流动性。(完)