芝加哥期市：小麦期价连续第三日走强，因寒冷天气或影响供应

3月大豆期货 跌0.17%，至每蒲式耳10.54美元，周二涨1%。 3月玉米期货 持平于4.05美元，周二收低0.25%。 美国农业部周一发布的月度报告显示，12月美国几个州的冬小麦受损，尤以推迟种植的 伊利诺州为甚。 阿根廷大豆主产区科尔多瓦省的乾旱预计将持续到1月中旬，这可能将威胁最终产量。 美国农业部周二表示，民间出口商报告出口至中国的大豆数量为24.3万吨，其中包括本 销售年度出口12.3万吨。 -------------------------------0116GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 593.75 2.00 +0.34% +0.81% 600.87 43 CBOT玉米 405.00 0.00 +0.00% -0.25% 401.27 52 CBOT大豆 1054.00 -1.75 -0.17% +0.84% 1038.93 59 CBOT稻米 $11.64 $0.03 +0.26% +0.43% $12.27 23 美国原油 $48.09 $0.16 +0.33% -3.90% $59.76 18 汇率 欧元/美元 $1.187 -$0.002 -0.14% -0.50% 美元/澳元 0.806 -0.002 -0.28% -0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/于春红; 审校 李婷仪)