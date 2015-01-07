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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 09:52 BJT

芝加哥期市：小麦期价连续第三日走强，因寒冷天气或影响供应

3月大豆期货 跌0.17%，至每蒲式耳10.54美元，周二涨1%。
    
    3月玉米期货 持平于4.05美元，周二收低0.25%。
    
    美国农业部周一发布的月度报告显示，12月美国几个州的冬小麦受损，尤以推迟种植的
伊利诺州为甚。
    
    阿根廷大豆主产区科尔多瓦省的乾旱预计将持续到1月中旬，这可能将威胁最终产量。
    
    美国农业部周二表示，民间出口商报告出口至中国的大豆数量为24.3万吨，其中包括本
销售年度出口12.3万吨。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           593.75     2.00  +0.34%    +0.81%     600.87   43
    CBOT玉米           405.00     0.00  +0.00%    -0.25%     401.27   52
    CBOT大豆           1054.00    -1.75  -0.17%    +0.84%    1038.93   59
    CBOT稻米           $11.64    $0.03  +0.26%    +0.43%     $12.27   23
    美国原油           $48.09    $0.16  +0.33%    -3.90%     $59.76   18
    汇率
    欧元/美元          $1.187  -$0.002  -0.14%    -0.50%
    美元/澳元           0.806   -0.002  -0.28%    -0.26%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/于春红; 审校 李婷仪)
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