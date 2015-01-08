专栏节选 :亚洲世纪正式崛起，2015年的几个关键数字--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一四年已经走入历史，进入一五年，我们必须注意几个正在跳动的数字。从这些数字的跳动，也让我们妥当拟好下一个投资策略。

一五年首先映入眼帘，最重要的数字是油价继续探底。纽约油价在元月五日率先跌破五十美元关卡，最低跳出来的数字是四十九．六八美元，北海油也创下五十二．六六美元的新低价。从一四年七月十八日马航坠机之后，油价直直落，不管是北海油或是纽约油价，跌幅都超过五成。跟着油价跌下来的还有天然气，从最高的一立方米十三．九一美元跌到二．八○五美元，汽油每加仑从二．九九美元跌到一．三六一五美元。

**关注油价、美元与股市**

能源价格直直落，牵动的是地缘政治的问题。欧洲已开始担心油价急跌可能带给俄罗斯崩溃，万一俄罗斯经济崩溃，整个欧洲都会面临巨大冲击。油价跌不休，俄罗斯股汇市都受到重击，俄罗斯卢布一度重跌到七十九．九一二五，俄罗斯股市一四年从一四四二．一六跌到五七八．二一点，跌幅达五九．九％，这样的股汇市双跌景象，已看出俄罗斯经济的败象。

另一方面，油价急跌也冲击到过去福利很好的中东产油国。过去几个月，杜拜、沙乌地阿拉伯、阿布达比、卡达、科威特等国股市纷纷大跌，很多中东国家仰赖石油出口的油价与财政支出的两平点都在七十美元以上，油价跌不休，中东国家的财政也将告急。

油价是一五年的第一个关键数字，第二个是美元。美元指数在一四年下半年从七十八．九○六起涨，一四年封关冲过九十一，元月五日美元指数写下九十一．五八六的新高点，美元频频走高，代表了一五年美国经济的主导地位。也就是说，美国在一四年正式结束ＱＥ(量化宽松货币政策)，一五年的最重要习题是何时升息的问题，而相对于美国的主要经济体，从欧盟、日本到中国，都仍采取印钞票的宽松政策，奠定了美元独强的地位。

一四年美元指数从八十一上升到九十一，全年上升一二．五五％。进入一五年美元涨势更强劲，主要是欧元、英镑及其他原物料生产国货币急跌。

到元月五日为止，英镑、欧元续创新低，欧元从一．三九九跌到一．一九二六，英镑从一．七一八跌到一．五二四六，澳币跌到○．八○七○，都是频创新低格局。原物料生产国如澳币、纽币、南非币都走跌，最近加币从一．○六二跌到一．一七六五，仰赖石油出口的挪威币，也从五．八四跌到七．八八。进入一五年，原物料行情将决定原物料生产国的命运。

美元继续强势也将冲击亚洲货币，原物料生产国的马来西亚最近面临考验，马币从三．一三八贬到三．五二九，泰铢较平稳，也缓步贬到三十三左右，印尼盾则从一一一八六跌到一二八七○。美元的强势，在亚洲不得不讨论人民币及日圆的走向。

日圆在一四年十二月八日贬到一二一．八四之后，最近盘旋在一二○附近。这次到日本参访，日本经济专家普遍认为，一二○日圆是日本经济可以调整的均衡价格。也就是说，日圆到了一二○左右，出口产业已具竞争力，因此，以一二○日圆为中心点，纵使日圆再贬，也不会贬太多。进入一五年，观察日圆在一二○左右的调整力，如果日圆稳在这里，此时也许是投资日本最好的时间点。

再看人民币，一四年人民币最高一度升值到六．○三七，后来急贬到六．二六七，此后人民币就在这个区间游走。以一四年中国降息、宽松银根、拉抬股市的作法来看，习近平肃贪，吓跑的资金，与中国藉沪港通吸引进来的资金正好抵销，这个情势也可看出人民币升破「六」字头的机率不大，反而人民币在一五年有贬值的空间。

**新台币近两年走势：持续贬值**

再看新台币，过去央行彭总裁主导的新台币不出一个「稳」字诀，但如果拉长时间来看，新台币这两年是一个持续贬值的走势。一三年初，新台币一度升值到二十八．九二六，如今贬到三十二．○○五，新台币在这段时间贬值一○．六四％，其中近三个月，贬值幅度更是显着，新台币在一四年九月一日的最高汇价是二十九．八五，如今贬破三十二，新台币在三个月就贬了七．二％，这也等于说明过去两年大举汇入台湾的外资，都是汇率的输家。

过去，台湾最喜欢与韩国比汇率，每次韩国大动作贬值，台湾企业界老板就会跳出来喊话，但是朴槿惠当家这两年，韩国汇率操作格外稳健，例如，一三年初新台币在二十八．九二的时候，韩元是一○一八．九，目前韩元是一一○八．九一，这两年韩元贬值只有八．八％，从这里面可以看出，韩国政府过去靠着韩元急贬帮助大企业的作法，似乎已经有了很大改变。

对台湾来说，新台币突然大贬值，这对出口产业岁末结帐，可能带来意外丰收的效果，很多上市公司结一四年第四季的帐，可能会很好看；而日圆贬到一二一．八四，对台湾也是利大于弊，因为日本一直都是台湾最大逆差国，这几年向日本采购相对有利；另外是油价急跌，台湾几乎是全数仰赖石油进口的国家，油价这次惊天一跌，对台湾是有很大助益的。这三个利多加持，对一五年台湾经济潜在有很大助力。

第三个关键数字是股市。先回头看看一四年全球股市的表现，一四年算是一个好年，下跌的市场不算多，除了俄罗斯最惨外，下跌的市场都是原物料生产国，像巴西跌二．九一％，亚洲是马来西亚下跌五．九五％，另一个是韩国，去年跌了四．七六％，韩国股市已连续三年都下跌，看来经济调整并不顺畅。而陷入「新平庸主义」的欧洲也是平平，英国股市去年下跌二．七一％，法国跌一．一七％，义大利跌○．三二％，最惨的是希腊跌三九．八三％。

**深沪股市威力不容小觑**

全球股市在一四年是一个涨多跌少的格局，涨最多的是中南美洲的阿根廷，从五三九一．○三点大涨到八六六六．○二点，全年涨幅六○％；拿到亚军的是异军突起的上证指数，全年上涨五二．八五％；第三名是深证，全年上涨三三．九四％；再往下看是印度股市的二九．七七％，然后是菲律宾的二二．七六％，印尼的二二．二七％。从这个名单来看，全球股市似乎要产生一个新生态，那就是亚洲的崛起。

一四年阿根廷股市涨幅六成，但阿根廷股市在九月三十日已涨到一二五九九点的天价，从天价反转下来，一五年将陷入调整。反观中国股市才正要从谷底爬起来，上证在一四年上半年还下跌三．一九％，但下半年拉大涨幅达五八％，这是中国股市蛰伏六年才展开的初升段，以这次沪港通后掀起的资金行情，深沪股市在一五年威力不可小觑。

最大的关键在成交量，大家看看才刚结束的十二月，上证一个月成交十一．四八兆人民币，对照六月才成交一．二兆人民币，这是人类历史上罕见的天量，若加上深证市场成交六．五五七兆人民币，两市加总是十八．○三七兆人民币，换算成新台币是九十一．六三兆元，同样是十二月台股成交一．九八兆元。也就是说，深沪股市的交易量是台股的四十五．二倍。

中国股市潜伏了六年，一下子迸出超级天量，这代表了中国股市从底部激荡出来的资金行情威力十分惊人，未来两、三年，深沪股市仍是全球最受瞩目的吸睛焦点。中国衍生在外的ＥＴＦ商品，像是香港的南方五○、安硕Ａ五○、海通沪深三○○都十分抢手。台湾有宝沪深、上证五○、恒生中国、ＦＢ台五○、ＦＨ沪深、元大上证、ＦＢ上证等都大受欢迎。

中国股市代表的是潜伏六年才翻起的低基期、市场，美国股市则代表连涨了六年的高基期市场，进入一五年，连涨了六年的美国股市震荡可能加剧。这里如果要找一组关键数字，我拿道琼指数来与日经相比，○八年金融海啸之后，道琼指数跌到六四六九．九五点，日经指数则是跌到六九九一．三二点，这次日经最高涨到一八○八○．八三点，道琼指数最高到一八一○三．四五点。虽然美国是全球经济的盟主，不过表面从指数来看，日经与道琼几乎没有什么差别，但是大家别忘了日圆过去几年贬值五成，如果在底部进场，投资日股的人，会折损五成的汇差。进入一五年，若日圆稳定，日、美股市谁先抵达两万点达阵成功？这是一个可以观察的点，日圆汇率稳定后，日本股市应该有看头。

但是亚洲再起，大家要往东南亚看，印度从○八年金融海啸后，股市几乎年年上涨，一四年创下二八八二二．三七点的天价纪录，总理莫迪当家后，带给印度新气象，让印度经济成为全球吸睛的焦点。

**两岸股市呈现不同风貌**

另一个重点在东协，不管习近平倡议的亚太自由贸易区(ＦＴＡＡＰ)，或者是美国的跨太平洋伙伴关系(ＴＰＰ)，主战场都在东协，加上中国不再担任世界工厂角色，东协逐渐成为新的世界工厂，未来经济地位将水涨船高。

假如把金融海啸后，南亚与东协各国股市扫描一下，印度从七六九七．三九点涨到二八八二二．三七点，大涨二七四％；菲律宾股市从一六八四．七五点涨到七四一三．六二点，大涨三．四倍；泰国从三八○．○五点涨到一六四九．六九点，也大涨三三四％；印尼的雅加达股市从一○八九．三四点涨到五二六二．五六点，大涨三八三％。从这个格局来看，东协各国会成为亚洲另一个吸金重镇。

进入一五年，东协另一个聚焦的焦点是缅甸，美国正积极排除万难，希望缅甸军方能同意翁山苏姬参选缅甸总统，但迄今军方似乎没有让步的迹象。翁山苏姬能不能参选，会是缅甸民主化过程很大的变数，也是美国重返亚洲的另一个挑战。

从整个亚洲来看，中国基本面仍在向下调整，但股市却上演资金行情，这次很多大涨的个股都是蛰伏很久的，像是证券、银行、保险。最近很多基建、石化、钢铁股也纷纷大涨，像元月五日，中国石油Ａ股居然涨停板，这一波资金疯狗浪到底疯到何时？

值得观察的点是中国股民前仆后继进场，很多人卖房子急套现，进入股市去冲浪，会不会意外戳破中国房市泡沫，这个一窝蜂行动，是中国股市资金行情最大的变数。

回头看台股，一四年台股以九三○七．二六点收盘，全年上涨八．○八％，不过，台股是上半年好，下半年差，一四年上半年台股收盘是九三九三．○七点，上涨九．○七％，但下半年徒劳无功，收盘是九三○七．二六点，比六月三十日的收盘还低。ＯＴＣ指数最明显，上半年ＯＴＣ指数收盘是一五三．五五点，半年大涨一八．五％，但下半年内资出走，最低跌到一二二．八四点，把上半年涨幅全跌光，最后ＯＴＣ指数收盘一四○．三八点，全年仍上涨八．三四％。

台股下半年下跌，但中国股市因沪港通而大涨，两岸股市呈现完全不同风貌，过去几年，马政府以公平正义为由，对股市带来很大干扰效果，结果证所税一波三折，证交税却少了一千多亿元，现在大户条款也冻结三年，一五年最大的挑战在富人税，在法国富人税宣告失败后，台湾的富人税恐怕孤掌难鸣。

一四年台湾政局出现了惊天大变化，未来一年，台湾会像个无主人的国度，台湾经济要靠企业自己寻找方向，政治大海啸已吹过，经济的大海啸恐怕会跟着来临！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。