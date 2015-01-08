专栏节选：金融自由化要完整配套提案--今周刊「谷月涵看台湾」

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
金管会日前抛出几项重大的金融议题，包括放宽股市涨跌停幅度至一○％，或是允许金融机构提供境外投资商品给国内客户；这些政策可望扩大股市成交量，并提升金融业的获利能力，颇受市场期待。
一个健全且获利的金融产业，才能保护个别投资人、创造充分的资本准备，以确保较安全的金融基础建设，避免金融机构承受过多的风险。蓬勃发展的金融市场，也是创造高附加价值就业机会和税收的重要元素，特别是由制造业升级至以服务业为导向的成熟经济体。
中国不再是台湾制造业者便宜的出口基地，此更加深台湾进一步发展服务业的压力。美元大幅升值，东南亚股市表现较佳，原因之一，是这些国家对出口的依赖度较低。美元大幅升值，通常是全球需求疲弱的迹象，将导致美国投资人将海外投资汇回美国。
金融业是可最快扩充规模的内需产业，台湾在此应具有天然的优势。台湾仍有相当庞大的金融资产尚未充分运用，这可由偏低的利率看出。一个较自由的金融法规环境，存款人因为容易取得受规范、有较高报酬的金融商品而受惠；白领劳工则因拥有高薪的就业机会而受惠；政府也因此可征得较高的税收而受惠。
境外证券中心（ＯＳＵ）、境外保险中心（ＯＩＵ）的设立，让金融机构能够提供外币计价的金融商品给台湾投资人，如同境外金融中心（ＯＢＵ）放款给在中国营运的台商一样。尤其在近期中国流动性吃紧的情况下，这可是台商的资金甘泉。
问题在于，部分利益团体似乎要刻意延缓这些提议的进程；这些政策确实会有部分风险，但终究新台币要更为国际化，也必须让资本更自由地跨国流动。台湾缺少来自国际货币基金（ＩＭＦ）或其他国家央行的支持，若将这些个别议题付诸讨论、立法，恐怕会陷入永无止境的争执中。
因此，最好的作法，是将金融自由化的整体计划，包装成一个完整的提案，其中包含各项子法间的合作配套，不仅可达成上述目标，也较易赢得民众的支持。这正是英国为了保住伦敦在全球金融的领导地位，于一九八七年推行「金融大改革」（Big Bang）所做的努力。
写这篇专栏的早晨，我才与一位自行车友骑上双溪的风柜口。这位车友已从台湾金融业退休，转战香港，从事保险经纪业务；他表示，香港拥有较多金融商品和服务的选择。台湾虽是亚洲最宜居住的地方，却不是经营金融服务业的最适环境。这位车友就是最佳例证。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。