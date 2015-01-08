专栏节选：金融自由化要完整配套提案--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

金管会日前抛出几项重大的金融议题，包括放宽股市涨跌停幅度至一○％，或是允许金融机构提供境外投资商品给国内客户；这些政策可望扩大股市成交量，并提升金融业的获利能力，颇受市场期待。

一个健全且获利的金融产业，才能保护个别投资人、创造充分的资本准备，以确保较安全的金融基础建设，避免金融机构承受过多的风险。蓬勃发展的金融市场，也是创造高附加价值就业机会和税收的重要元素，特别是由制造业升级至以服务业为导向的成熟经济体。

中国不再是台湾制造业者便宜的出口基地，此更加深台湾进一步发展服务业的压力。美元大幅升值，东南亚股市表现较佳，原因之一，是这些国家对出口的依赖度较低。美元大幅升值，通常是全球需求疲弱的迹象，将导致美国投资人将海外投资汇回美国。

金融业是可最快扩充规模的内需产业，台湾在此应具有天然的优势。台湾仍有相当庞大的金融资产尚未充分运用，这可由偏低的利率看出。一个较自由的金融法规环境，存款人因为容易取得受规范、有较高报酬的金融商品而受惠；白领劳工则因拥有高薪的就业机会而受惠；政府也因此可征得较高的税收而受惠。

境外证券中心（ＯＳＵ）、境外保险中心（ＯＩＵ）的设立，让金融机构能够提供外币计价的金融商品给台湾投资人，如同境外金融中心（ＯＢＵ）放款给在中国营运的台商一样。尤其在近期中国流动性吃紧的情况下，这可是台商的资金甘泉。

问题在于，部分利益团体似乎要刻意延缓这些提议的进程；这些政策确实会有部分风险，但终究新台币要更为国际化，也必须让资本更自由地跨国流动。台湾缺少来自国际货币基金（ＩＭＦ）或其他国家央行的支持，若将这些个别议题付诸讨论、立法，恐怕会陷入永无止境的争执中。

因此，最好的作法，是将金融自由化的整体计划，包装成一个完整的提案，其中包含各项子法间的合作配套，不仅可达成上述目标，也较易赢得民众的支持。这正是英国为了保住伦敦在全球金融的领导地位，于一九八七年推行「金融大改革」（Big Bang）所做的努力。

写这篇专栏的早晨，我才与一位自行车友骑上双溪的风柜口。这位车友已从台湾金融业退休，转战香港，从事保险经纪业务；他表示，香港拥有较多金融商品和服务的选择。台湾虽是亚洲最宜居住的地方，却不是经营金融服务业的最适环境。这位车友就是最佳例证。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。