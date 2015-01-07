国际油市：油价持于低位，因供应过剩且亚欧经济成长低迷

国际油市周二连续第四个交易日重挫，改写五年半新低，因供给过剩的疑虑不断升高，导致原油价格承压；油价本周已经下跌近10%，来到2009年春季以来低点。

周三盘初仍未见有反转迹象，0137GMT，布兰特原油期货 报在每桶50.95美元，较上日收市价下跌0.15美元；美国原油期货 仍处于每桶48美元下，报47.97美元。

澳新(澳盛)银行周三晨间报告指出，“短期油价仍面临下跌风险。”

报告中称，“虽然我们预期成本偏高的页岩油业者将率先减产，但也可能得等到2015年中才会实现。”

油价偏低原因在于产出偏高而需求不振，特别是欧洲目前仍与债务危机搏斗、亚洲方面则是中国经济成长放缓、而日本正在应付衰退。

需求方面，北美页岩油产出仍偏高，虽然探钻活动正在放缓；石油输出国组织(OPEC)至今仍回拒减产以支撑油价的呼声。

OPEC正通过压低价格来保有市占。

路透技术分析师王涛表示，他认为布兰特原油最低跌到每桶41.99美元的机率很高，目前上档则受阻于每桶58.24美元；美国原油则可能跌至每桶36.74美元才会回升。(完)

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