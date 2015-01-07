《焦点》沙特与加拿大争夺北美重质油市场，墨西哥湾沿岸又起烽烟

美国墨西哥湾原油库存已经升至近2亿桶，创12月末以来最高，较上年同期增加15%左右。C-STK-3-EIA

库存增加之际，适值沙特阿拉伯转变侧重点，严防死守其在美国的市场份额。美国是全球最大的石油消费国。

直到最近，拜合资企业Motiva Enterprises炼厂大幅增产所赐，沙特似乎才守住自己的领地。

至2012年的两年内，沙特对美国墨西哥湾的原油出口增加三分之一，至每日近100万桶的纪录高点，同期美国喷涌而出的页岩油已经开始挤走海外供给。

不过今年沙特开始连连失守，据美国能源资料协会(EIA)数据显示，10月沙特对美国的原油出口量降至每日46.1万桶。

更加讽刺的是，此次减少，部分肇因于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)同皇家荷兰/壳牌石油集团 合资企业--Motiva的进口量减少三分之一。

其他客户亦另觅别家。据EIA数据，Valero Energy Corp's 2014年头10个月的进口量减少85%，沙特原油的购买量降至每日3.5万桶。Marathon Petroleum 10月亦减少海湾原油进口，至每日3.3万桶，十个月前还是每日20.5万桶。

不过沙特的多数客户签下的是年度合约，降低购买量的空间不大，但沙特阿美也深知要确保价格诱人才能维护住长期买家。

伦敦Energy Aspects分析师Richard Mallinson说道：“炼厂在关注加拿大原油长期供应的同时，也会想办法使自己的选择更加多样化。”(完)