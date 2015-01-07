路透专访：2015年美国市场汽车召回事件可能会更多--NHTSA局长

如今他所领导的NHTSA饱受指责，因其对有瑕疵的高田安全气囊问题反应迟缓，延宕多年。瑕疵气囊在充气时爆裂喷出金属碎片，已至少和五起死亡事故有关。

高田一直拒不采取全美范围的召回行动，不过本田汽车 、丰田汽车 和其他车商早就在全国进行召回。NHTSA对高田目前为止的反应表示不满。

Rosekind不愿说明接下来他会采取什么行动促使高田展开更加全面性的召回。

他称汽车制造商有发现瑕疵的最大责任，他不会容忍业界隐匿汽车设计上的危险问题。

“他们才是应该提供讯息的一方，”Rosekind说。他点名批评通用汽车对点火开关问题的处理方式。由于设计缺陷，有数以百万计的通用汽车点火开关可能导致车辆意外熄火，而且会在车辆仍行驶当中导致安全气囊停止工作。

这个问题被认为与至少42人的死亡有关。

“我会考虑本局所有可用工具，以使所有问题得到解决。”他说。

他说，其中一项绝对不可或缺的，就是提高车商民事赔偿金的3,500万美元上限。这个上限导致车商的召回行动不积极。