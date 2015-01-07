主要国家经济指标预测--1月8日****

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局

路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。