主要国家经济指标预测--1月8日****

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月8日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.5% +11.4% 民间住宅许可 -- -0.2% 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -0.7% +2.5% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.3% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1200 英国央行利率决定 1月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29 29.8 一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075 一周续请失业金人数(万人) 236.8 235.3 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% +0.1% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +8.8% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,691 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月7日(三) 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +1.0% 持平 (较上年同期) -0.8% -- 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少2.7 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) 280 -- 经季节调整失业率 6.5% 6.6% 经季节调整失业人数(万人) 284.1 -- 0900 意大利失业率 11月 13.4% -- 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 持平 -- (较上年同期) 持平 -- 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -- (较上年同期) -0.1% -- 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 -0.2% -0.1% 1000 欧元区失业率 11月 11.5% 11.5% 1200 美国抵押贷款市场指数 1/2日当周 329.9 -- 再融资指数 1349.3 -- 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加24.1 增加22.6 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差390.0 逆差420 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差6.4 逆差3 出口(亿加元) 432.6 -- 进口(亿加元) 439.1 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超197 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超407 -- (完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。