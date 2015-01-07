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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--1月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段    预估值      前值
    1月8日(四)
    0030  澳洲建筑许可                                 11月        -3.5%      +11.4%
              民间住宅许可                                            --       -0.2%
    0700  德国工业订单(较前月)                         11月        -0.7%       +2.5%
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  12月        +0.3%       +0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                +8.0%       +8.2%
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                 11月           --       -0.4%
                          (较上年同期)                                --       -1.3%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       11月        +0.1%       +0.4%
                          (较上年同期)                                --       +1.4%
    1200  英国央行利率决定                              1月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --       3,750
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)         12月           --       3.594
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 一周           29        29.8
              一周初请失业金人数四周均值(万人)                        --      29.075
              一周续请失业金人数(万人)                             236.8       235.3
    1330  加拿大新屋价格指数                           11月        +0.1%       +0.1%
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                       11月      增加150   增加132.3
    2145  新西兰建筑许可                               11月           --       +8.8%
    2350  日本外汇储备(亿美元)                         12月           --      12,691

                
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段     现值      预估值
    
    1月7日(三)
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     11月          +1.0%       持平 
                      (较上年同期)                                   -0.8%         -- 
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             12月        减少2.7    减少0.6 
                 未经季节调整失业人数(万人)                            280         -- 
                 经季节调整失业率                                     6.5%       6.6%
                 经季节调整失业人数(万人)                            284.1         -- 
    0900  意大利失业率                                 11月          13.4%         --
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月初值        持平         -- 
                                  (较上年同期)                        持平         -- 
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      持平         -- 
                                    (较上年同期)                     -0.1%         -- 
    1000  欧元区HICP(较上年同期)                      12月初值       -0.2%      -0.1%
    1000  欧元区失业率                                 11月          11.5%      11.5% 
    1200  美国抵押贷款市场指数                       1/2日当周       329.9         --  
                   再融资指数                                       1349.3         --
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                    12月       增加24.1   增加22.6 
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                     11月      逆差390.0    逆差420 
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                       11月        逆差6.4      逆差3
                    出口(亿加元)                                     432.6         -- 
                    进口(亿加元)                                     439.1         --
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      一周        买超197         --
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  卖超407         -- (完)
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