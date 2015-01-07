《热点透视》石油美元乾涸是金融市场的新风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍

路透伦敦1月6日 - 低油价危及能源生产国，也可能伤及金融市场。

多年来，能源方面的丰厚收入足以让主要产油国有多余的现金。石油出口国累积了外汇储备，并把资金投入到一些基金，这些基金用于稳定经济、支付退休金，或者只是赚取投资回报。根据花旗分析师的计算，在2009-2014年，这些“石油美元”投资者管理的总资产增加了2.5万亿美元。

但现金流的方向已经改变了。2014年6月至2015年1月油价腰斩，能源生产国因此现金短缺。法国巴黎银行分析师预测，这些国家动用储蓄的可能性要比增加储蓄来得大，这将是近20年来首次出现这种情况。

最大石油出口国沙特阿拉伯已宣布将会动用外汇储备，以支应大额的预算赤字。不会只有沙特一个国家这么做。法国巴黎银行预期，如果油价保持在每桶70美元以下，那么新兴市场产油国2015年将会动用总计2,110亿美元的储蓄。

当投资大户从买方变成卖方，市场就会遭殃了。很难说是哪一类资产最不堪一击，因为石油美元基金经理人对于自家投资组合的规模和配置大都保密到家。

大多数的分析师认为，其中很大一部分资金投向了政府债券和公司债，所以一旦遭到出脱将拖累债券价格。但对于美国公债这样巨大且流动性很强的市场，影响可能并不明显。尤其是，目前正值全球投资人饱受避险潮的冲击。

但这种转变或许加重其他资产的跌势。也许一些油元持有者正在重新配置资产，削减风险最高的流动性资产。那意味着股票。谁也说不准，但石油所带来的拖累作用，可以部分用来解释股市2015年何以开局黯淡。