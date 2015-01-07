《分析》缅甸对外开放矿业，但监管与治安问题成阻碍

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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不过目前，缅甸还是小型不靠谱公司的地盘，它们专门从事高风险的前沿投资。
自1950年代以来，军方与多个少数民族武装组织不断爆发冲突。大多矿产资源储藏区都由叛军控制，他们希望在和平协议框架下也能分得一杯羹。
APML在10月宣布获得许可证三天后，其特许开采区附近就发生了战斗，凸显出相关风险。
本月稍早，缅甸中部还爆发抗议，村民与警方冲突中，一位女性身亡，十余人受伤。村民抗议是因为一处铜矿扩张，而控股方是一家中资企业以及缅甸军方控制的公司。
法律障碍也是问题之一。新的矿产法在议会已经搁置一年多。原议案无助于提升投资者信心。
力拓 前高管Vicky Bowman称，该议案未能确保企业有权开采勘探到的矿产。她目前是缅甸商企责任中心(Myanmar Centre for Responsible Business)主管。
“该法案在议会遇阻，已经过多次委员会讨论。但我认为，现在人们开始认识到如果采纳当前方案，将意味着浪费了一个提升该行业至国际标准的机会。”(完) (编译 李春喜/许娜/朱晓军；审校 高琦/戴素萍)
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