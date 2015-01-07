《热点透视》各方就希腊债务达成妥协看似艰难，实则不无可能

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack； 编译 李爽

路透伦敦1月6日 - 希腊新政府重组债务的可能性正在考验神经紧绷的市场。希腊和德国与其他国际支持者都希望避免出现冲击，因为这可能导致希腊无序退出欧元区。倘若能够就改革计划达成一致，则可以通过金融工程(financial engineering)帮助掩饰债务削减，让各方保全面子。

可望主导希腊下届政府的左翼激进联盟党(Syriza)希望削减债务，以使利息与GDP之比从当前的5%降至2%以下。考虑到希腊债务大多由欧洲各国债权方持有，所以要不进行大幅扣减，恐难以实现这一目标。对于那些担忧欧元区成员国之间进行财政转移的北欧国家来说，扣减可能成为政治毒药。德国就十分反感这种做法。

双方立场看似不可调和。但妥协也没有表面看起来的那么难。Syriza没有让希腊退出欧元区的民主授权。该党或必须成立一个联合政党来执政，甚至需要在旗舰政策上做出妥协。欧洲也可能做出让步。从常识角度看，都应该减免部分债务：希腊的计划要求扣除利息前的财政盈余与GDP之比达到4.5%，这根本不切实际。

欧元区危机期间减记债务的情况并不少见。债务减记带来的损失明摆在那儿，纳税人当然对此感到恼火，但他们对于通过调整票息和期限来改变现值的做法则不那么担心。他们虽然已因贷款展期和利息降低而蒙受损失，不过在这些方面仍有一些回旋余地。

另一个选择就是，以更廉价的长期贷款为欧洲央行持有的约250亿欧元希腊债券进行再融资。这就需要再次进行救助，但怎么样也比减损更容易控制。金融工程也可能带来助益。其中一个选项就是，把520亿欧元贷款转换为长期固息债务，这将锁定当前的低利率：欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码50个基点。这样的条件比市场互换利率优惠得多，实际就是变相补贴。

要想按这样的思路达成任何协议，新政府都需承诺进行改革，其中包括私有化。对于Syriza主导的政府来说，这可能是最难啃的骨头。然而，若希腊退出欧元区，国际货币基金组织(IMF)也会提出类似的要求。所以，达成化险为夷的协议还是有希望的。(完)