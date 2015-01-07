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亚洲 | 2015年 1月 7日 星期三 11:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元从稍早跌势反弹后进行整理

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    * 欧元/美元于亚洲盘初跌至1.1842后，目前在1.1860/80之间盘整
    * 人气依旧偏空，因希腊政治面存在不确定性，且预期欧洲央行将行
量化宽松
    * 市场仍认为尽管面对希腊的不确定性，欧洲央行仍将宣布量化宽松
举措
    * 技术面展望依旧偏空，但未来几天可能上下震荡
    * 在今天美联储会议记录与周五的美国非农就业数据公布后，对美联
储的升息预期或有转变 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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