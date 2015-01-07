《汇市简讯》欧元/美元从稍早跌势反弹后进行整理

中国汇市：人民币早盘微跌中间价创三周新低，美议息决议无碍汇价持稳
路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
0305GMT * 欧元/美元于亚洲盘初跌至1.1842后，目前在1.1860/80之间盘整 * 人气依旧偏空，因希腊政治面存在不确定性，且预期欧洲央行将行 量化宽松 * 市场仍认为尽管面对希腊的不确定性，欧洲央行仍将宣布量化宽松 举措 * 技术面展望依旧偏空，但未来几天可能上下震荡 * 在今天美联储会议记录与周五的美国非农就业数据公布后，对美联 储的升息预期或有转变 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
路透北京5月4日 - 中国国家外管局副局长郑薇在中国外汇杂志撰文称，监管部门将继续研究并完善跨境资金流动宏观审慎管理框架，并加强系统重要性机构的监管，加强部门间监管合作和信息共享。同时，对微观市场监管时也将加强外汇交易真实性合规性审核，并严厉打击外汇市场的违法违规行为。
路透北京5月4日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。