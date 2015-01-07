中国货币市场：资金仍宽回购利率多小跌，下周新股扰动疑虑暂难消

路透上海1月7日 - 中国银行间市场周三早盘回购利率 多续跌，惟14天期限品种微升。交易员表示，虽新一轮新股IPO下周将大批量登场，致14天期限品种需求稍增，但场内各期限资金拆借难度并不大，盘中不断可见部分机构减点出资。
交易员并指出，本轮新股申购较为密集，不过与月中缴税时间略有差错，资金面扰动虽不可避免，但对流动性冲击料整体可控。
“挺好借的，中行早上也在减点出，不过减点幅度不大，”上海一银行交易员称，"下周资金还是有点担心，去年搞了几次IPO大家都怕了"。
她并指出，14天期限品种因为跨IPO周期，需求稍增多；而长期资金方面，跨过年末，需求寥寥，早间成交为数不多。
中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司的网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选
上海另一银行交易员并谈到，值得注意的是，本轮密集IPO集中在12-16日，而月中缴税集中于中下旬，多数机构19日才开始上缴，不同于12月底那一批次的新股，本轮申购虽然公司数量较多，但对资金面的抽离并没有与缴税高度叠加在一起，所以扰动应该相对还好。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8738 2.9564 -8.26
七天 3.8430 3.9650 -12.20
14天 4.7159 4.6855 +3.04
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8250 0.5700 +225.50
七天 3.9500 3.3000 +65.00
14天 5.5400 4.6350 +90.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9300 3.0300 -10.00
七天 3.8700 4.0600 -19.00
14天 4.7500 4.9700 -22.00
Shibor
其中:隔夜 2.8810 3.0320 -15.10
七天 3.8730 4.2410 -36.80
三个月 5.0190 5.0770 -5.80
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)