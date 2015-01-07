《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*河南投资集团 100 3 1 1/8簿记建档 中国银行 AAA(联合资信)1/12 1/13
AA+(中债资信)
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*天津旅游集团 10 5 9 1/8簿记建档 招商银行 AA 1/9 1/12
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*广西建工集团 50 6 9 1/8簿记建档 光大银行 AA(大公国际) 1/9 1/12
A+(中债资信)
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*兖矿集团 200 15 9 1/8簿记建档 工商银行 AAA(联合资信)1/9 1/12
AA+(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*国都证券 25 8 3 1/12招标 中信建投证券 AA+ 1/13 1/14
(最高发行余额)
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*宏图高科 6 6 12 1/12簿记建档 中信银行 AA 1/14 1/15
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*南通港口集团 5 2 12 1/14簿记建档 中信银行 AA- 1/16 1/19
中国银行
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*南钢股份 30 3 12 1/14簿记建档 浦发银行 AA 1/16 1/19
国泰君安证券
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*成都兴蓉投资 4 2 6 1/14簿记建档 广发银行 AA+ 1/15 1/16
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长江证券 59 25 3 1/8招标 招商银行 AAA 1/9 1/12
(最高发行余额)
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营口港务集团 12 12 12 1/9簿记建档 招商银行 AA+ 1/12 1/13
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中信证券 208 50 3 1/9招标 交通银行 AAA 1/12 1/13
(最高发行余额) 邮储银行等
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保利能源控股 5 5 12 1/12簿记建档 交通银行 AA 1/13 1/14
中信银行
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*江西铁路投资 11 11 3 1/14簿记建档 中国银行 AA+ 1/16 1/19
集团 建设银行
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*清华控股 35 20 5 1/14簿记建档 北京银行 AA+ 1/15 1/16
光大银行
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敦煌种业 5 3 3 1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/13 1/14
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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