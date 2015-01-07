版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 7日 星期三 16:47 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *河南投资集团 100 3 1 1/8簿记建档 中国银行 AAA(联合资信)1/12 1/13

AA+(中债资信) ======================================================================================= *天津旅游集团 10 5 9 1/8簿记建档 招商银行 AA 1/9 1/12 ======================================================================================= *广西建工集团 50 6 9 1/8簿记建档 光大银行 AA(大公国际) 1/9 1/12

A+(中债资信) ======================================================================================= *兖矿集团 200 15 9 1/8簿记建档 工商银行 AAA(联合资信)1/9 1/12

AA+(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国都证券 25 8 3 1/12招标 中信建投证券 AA+ 1/13 1/14

(最高发行余额) ======================================================================================= *宏图高科 6 6 12 1/12簿记建档 中信银行 AA 1/14 1/15

======================================================================================= *南通港口集团 5 2 12 1/14簿记建档 中信银行 AA- 1/16 1/19

中国银行 ======================================================================================= *南钢股份 30 3 12 1/14簿记建档 浦发银行 AA 1/16 1/19

国泰君安证券 ======================================================================================= *成都兴蓉投资 4 2 6 1/14簿记建档 广发银行 AA+ 1/15 1/16 ======================================================================================= 长江证券 59 25 3 1/8招标 招商银行 AAA 1/9 1/12 (最高发行余额) ======================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 1/9簿记建档 招商银行 AA+ 1/12 1/13 ======================================================================================= 中信证券 208 50 3 1/9招标 交通银行 AAA 1/12 1/13 (最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 保利能源控股 5 5 12 1/12簿记建档 交通银行 AA 1/13 1/14

中信银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江西铁路投资 11 11 3 1/14簿记建档 中国银行 AA+ 1/16 1/19 集团 建设银行 ======================================================================================= *清华控股 35 20 5 1/14簿记建档 北京银行 AA+ 1/15 1/16

光大银行 ======================================================================================= 敦煌种业 5 3 3 1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/13 1/14 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐