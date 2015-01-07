台湾股市：研议陆客来台开户投资台股，最快下半年实施--金管会主委

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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路透台北1月7日 - 台湾金融监督管理委员会周三称，研议开放大陆观光客来台于OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最快今年下半年实施。
金管会主委曾铭宗是于今日于立法院备询时表达上述说法。他表示，现在正在研议相关措施中，下半年可望看得到，最可能的时间是在第三季。
〞台湾很多资金流出，希望可以吸引大陆的大户透过OSU开户投资台股。〞曾铭宗说。
目前在陆资来台的管理办法中，只允许QDII(合格境内机构投资者)到台湾投资股市。台湾已开放给券商可对FIDI(华侨及外国自然人)投资台股及境外产品的相关业务，但排除了大陆投资人。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
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