美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

投行观点：Five9 Inc目标价由18上调至22美元--巴克莱
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月5日当周
1月8日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29 29.8
一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075
一周续请失业金人数(万人) 236.8 235.3
1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3
1月9日(五)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +0.5% +0.7%
1330 加拿大就业人口变动(万人) 12月 增加1.5 减少1.07
失业率 6.6% 6.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1
民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.7% 5.8%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.8%
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%
趸售销售(较前月) 持平 +0.2%
1月12日当周
1月12日(一)
1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2
1月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 484.8 483.4
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余220 赤字568
1月14日(三)
1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.1% -1.5%
出口价格(较前月) -1.0% -1.0%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.1% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%
1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2%
1月15日
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 4.50 -3.58
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.4%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +2.0% +1.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 20.0 24.5 (完) (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 于春红)
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