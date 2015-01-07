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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 07:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月5日当周

1月8日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29 29.8

一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075

一周续请失业金人数(万人) 236.8 235.3

1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.1% +0.1%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3

1月9日(五)

1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +0.5% +0.7%

1330 加拿大就业人口变动(万人) 12月 增加1.5 减少1.07

失业率 6.6% 6.6%

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1

民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8

政府就业岗位(万个) -- 增加0.7

失业率 5.7% 5.8%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.8%

1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%

趸售销售(较前月) 持平 +0.2%

1月12日当周

1月12日(一)

1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2

1月13日(二)

1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10

1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 484.8 483.4

1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余220 赤字568

1月14日(三)

1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.1% -1.5%

出口价格(较前月) -1.0% -1.0%

1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.1% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%

1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2%

1月15日

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 4.50 -3.58

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +1.2% +1.4%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +2.0% +1.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 20.0 24.5 (完) (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 于春红)
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