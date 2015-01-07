《中国企业债发行日程表》--1月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
=========================================================================================
*天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 -- AA 1/15-1/19 华西证券
(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证)
=========================================================================================
沈阳铁西区 12 7 1/13簿记建档 上限7.50% AA 1/14-1/16 广发证券
国资经营公司 (第3-7年末每年还20%本金，中国投融资担保公司提供担保)
=========================================================================================
达州发展控股 5 7 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/16 宏源证券
(第3-7年末每年还20%本金)
=========================================================================================
湘潭市万楼 20 7 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/19 西南证券
新城建投公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券
=========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
==========================================================================================
暂无
==========================================================================================
注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次