路透基点：中国和澳洲在2014年亚太项目融资市场唱主角--TRLPC

其他地方，三家中国的银行向阿根廷经济及公共财政部提供了一笔47 .1亿美元贷款，用于开发两座水坝，总装机容量1,740MW。 澳洲2014年项目融资金额由2013年的36.7亿美元激增至121.9亿美元 ，占亚太区的11%。这主要包括78亿美元的Roy Hill铁矿石项目和一些公 私合作项目。 Roy Hill铁矿石项目融资提供者包括当地和国际银行，以及日本、韩 国和美国的出口信贷机构，这是亚太区2014年规模最大的项目融资。 而2013年在亚太区项目融资市场排第二位的印度，2014年项目融资金 额从2013年的138.8亿美元大幅缩减50%至68.6亿美元，主因5月初全国大 选前政治面决策欠缺作为阻碍经济成长，导致投资环境欠佳。 越南2014年项目融资金额也减少一半以上，从2013年的近30亿美元锐 减至仅10亿美元。 银行家预期，鉴于基础建设项目的需求增加，2015年亚太区项目融资 市场将持续稳健。然而他们担心欧系银行回归市场加上日系地区银行等新 投资者的崛起，贷款价差可能缩窄。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 张涛/王颖)