中国旅游：海外个性化深度游今年趋热，在线旅游进入跨境电商时代--报告

路透上海1月7日 - 美国在线旅游信息提供商--Travelzoo旅游族 周三发布调研报告指出，中国更多旅游消费者已不满足跟团游或者在线旅游代理（OTA）平台购买“机票＋酒店”式的简单自由行产品，今年海外个性化深度游将升温，这给在线旅游业带来更多旅游跨境电子商务机会。

该公司发布的2014年度亚太旅游趋势调研报告指出，中国游客对于海外深度游和旅游品质的要求在明显提升，五成以上的受访者希望提高旅游休闲的内在质量，并愿意把更多的花费放在旅途中的酒店、餐饮和娱乐方面，而不是购物，并且近七成的受访者希望以自己的节奏来安排行程、控制旅游节奏。

该报告是公司去年11月对约5,000名来自中国大陆、香港、台湾、日本和澳大利亚的用户进行调研的基础上作出的，其中六成受访者来自中国大陆。公司用户群绝大多数是富裕的中产阶级，且七成为女性用户，逾半数用户的家庭年收入在30万元人民币以上。

Travelzoo旅游族中国区总裁洪维表示，“现在OTA平台上提供的自由行产品太通用了，造成出去后中国游客扎堆现象很严重。怎么能像本地人一样去海外享受生活，这已经是中国游客一个新的要求。”

她预期，旅游跨境电商今年一定会大热，意味着谁能够将海外有特色、独家的且符合中国游客需求的旅游产品销售给中国游客，谁就可能掌握下一波海外旅游热的商机。

特色海外旅游一向不是类似携程 、去哪儿 等传统OTA平台的强项。她认为，旅游跨境电商热，将给一些有特色的创业公司或垂直旅游平台带来巨大的发展空间。

本次调研显示，目前中国大陆游客在旅行频次和花费上都明显领先于亚太地区。2015年中国大陆游客计划平均每年长短途旅游6.4次，估计总开支的平均值在5.3万元（8,559美元）。而日本今年平均为5.2次，平均花费为4,605美元；香港和台湾为4.2次，平均花费分别为6,674美元和5,799美元；澳大利亚频次较低，但平均花费最高，达10,483美元。

调研还显示，今年中国游客热衷的深度游国家包括日本、美国、新西兰和澳大利亚等，其中日本和美国的意愿明显提高，这与两国对中国公民放开签证限制有一定关系。而近期与中国外交关系动荡的菲律宾、越南以及马航事件后的马来西亚，都排列在意愿度最低的国家之中。

全球最大银行卡组织之一的万事达卡近期亦发布最新的消费者旅游购买倾向指数，报告预期，超过96%的大陆受访者表示下一年旅行计划会集中于亚太地区的目的地，其中香港、澳大利亚和韩国位列前三；中国大陆出境游市场有望在未来一年继续保持大规模增长。