台湾债市：10年债殖利率续创七个月收盘低位，惟跌多趋向观望

* 10年债殖利率再创波段低位
* 获利了结卖压出笼暂陷停看听
* 明日103/13区间料在1.52-1.55%
路透台北1月7日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三续创七个月收盘低位。10年期美债殖利率跌破2.0%给予多头信心，令103/13盘间再下一城，但也引出获利了结卖压；市场预估该券短线多头气氛虽未破坏，但或有机会暂时止稳整理。
交易员指出，由于今晚美联储将公布会议记录，虽然一般预估调性将属中性、温和，但为防变数，仍有交易商出脱部位暂时观望。加上10年美债殖利率在亚洲盘未能进一步走低，也令市场对未来方向难以拿捏，对明日盘势稍趋保守看待，估在1.52-1.55%间测试买盘接手意愿。
〞现在要看国际债市的避险需求是不是还那么强烈，短线虽然休息但不至于转空。〞一位证券商交易员说。
10年公债103/13 殖利率今日收报1.5401%，此前10年券收盘低位为2014年6月16日的1.54%。
美国长期公债价格周二跳升，推动30年期公债收益率逼近纪录低位，因对油价重挫和全球成长疲弱的担忧促使投资者购买公债避险。指标10年期公债 价格也攀升，根据路透数据，尾盘上扬27/32，收益率报1.9436%。
**殖利率曲线趋于平坦**
交易员指出，全球债券市场的殖利率曲线均趋于平坦，台债看来也不例外。今日五年债103/15 殖利率收盘不下反上，卖压稍感沉重，市场对该券后续走势看法不一，有交易员认为其仍有机会随市场整体偏多气氛殖利率续跌，但也有交易员认为五年债殖利率再下机会不大。
〞五年券要下去的话要看投资盘的认同度，这个地方认同度不会太高。〞一银行交易员说。
交易员预估五年债103/15明日或在1.04-1.08%间波动，看法相对中性。
此外，交易员也指出，台债市场近来与美债关联度高，主要因国际债市有较为明显的方向，这让台股的表现对债市影响相对降低。短线除非台股 大涨或大跌，才会重新影响债市表现。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 +0.75 1.0625 *1.0465-1.0625 71.5
10 103/13 -1.29 1.5401 *1.5250-1.5450 140.5
* 表示该券交易以来殖利率新低
本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：
1/7(三)：美国12月ADP民间就业数据、加拿大11月进出口和国际贸易收支、美联储FOMC公布12月会议记录；
1/8(四)：欧元区11月生産者物价指数、欧元区11月零售、美国11月消费者信贷、波士顿联储总裁罗森格伦在威斯康辛银行家协会召开的一会议上发表演说、英国央行宣布利率决议、瑞典央行公布12月会议记录；
1/9(五)：中国12月PPI和CPI、台湾12月进出口数据、美国12月非农就业数据、美国11月趸售库存和趸售销售、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与市民集会论坛、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景。
30 103/16 没有成交
20 104/2 没有成交
10 103/13 1.5401
5 103/15 1.0625
3 104/1 0.7950
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)