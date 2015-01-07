《热点透视》收益率曲线先行反应通胀下滑担忧，亚洲各央行行动落后

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军

路透新加坡1月7日 - 亚洲各国央行可能会被收益率(殖利率)曲线甩在后面。迄今为止，债市投资者对通胀下滑的合理担忧仍未得到货币当局的重视，央行的低调应对却可能危及国内生产总值(GDP)增长和金融稳定性。

亚洲利率图表：link.reuters.com/rap73w

投资者推动亚洲利率不断走低。亚洲10大经济体的10年期公债平均收益率过去一年下跌了近80个基点。但短期政策利率几无变动。两者差距缩窄显示，市场对于通胀下滑日益警惕的情绪，尚未打破决策者象牙塔中的相对平静。这可能是判断失策。

各国央行担心的可能是2013年中的“(激励政策)缩减恐慌”(taper scare)重演，当时美国升息预期促使外国投资者撤离亚洲市场。如果是这个原因，那就是一朝被蛇咬、十年怕井绳了。其实10年期美债收益率已经跌破2%，10年期日债收益率也创纪录低位0.28%。只有发达经济体利率更加诱人，热钱才会流出亚洲。

另一担忧则更为合理，即利率下滑会拖低汇率，使得偿还外币债务成本升高。这问题对中国而言或许尤为突出。据国际清算银行(BIS)，中国外债达到1.1万亿(兆)美元。

部分央行官员也许期望能源降价会为全球和国内增长添加新动力。但这种自满情绪大错特错。随着企业商品和服务价格下降，雇员薪资增长乏力，亚洲的通胀预期也会进一步下滑。如果生产者物价和薪资裹足不前，中国本已高企的实质企业债负，以及马来西亚、韩国、泰国和新加坡的家庭债务情况都会恶化。